Russian World Vision стали эксклюзивным правообладателем библиотеки анимации студии Ghibli Хаяо Миядзаки

22 фильма золотой библиотеки студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году, перешли в правообладание компании Russian World Vision продюсера Константина Ёлкина. В библиотеку входят 10 фильмов Миядзаки, а также картины других гениев японской анимации. Компания RWV приобрела все виды прав и планирует реализовать их на территории РФ и СНГ, включая кинотеатральные перевыпуски.

Константин Ёлкин, генеральный директор Russian World Vision:

«Конкуренция за картины была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими шедеврами мировой анимации гения современности Хаяо Миядзаки. Фильмы будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах, на данный момент мы ведем переговоры с площадками. В чьем каталоге окажется библиотека, будет известно позднее».

Дарья Рязанцева, директор по прокату Russian World Vision:

«В течение действующего срока прав мы планируем осуществить полноценный повторный прокат картин. Также все фильмы попадут в кинотеатральную библиотеку компании и будут доступны для разовых событийных показов в кинотеатрах».

Компания Russian World Vision приобрела права на фильмы:

NAUSICAA / Навсикая из долины ветров (реж. Хаяо Миядзаки);

CASTLE IN THE SKY / Небесный замок Лапута (реж. Хаяо Миядзаки);

MY NEIGHBOUR TOTORO / Мой сосед Тоторо (реж. Хаяо Миядзаки);

KIKI s DELIVERY SERVICE / Ведьмина служба доставки (реж. Хаяо Миядзаки);

ONLY YESTERDAY / Ещё вчера (реж. Исао Такахата);

PORCO ROSSO / Порко Россо (реж. Хаяо Миядзаки);

OCEAN WAVES / Здесь слышен океан (реж. Томоми Мотидзуки);

POMPOKO / Помпоко: Война тануки в период Хэйсей (реж. Исао Тахаката);

WHISPER OF THE HEART / Шёпот сердца (реж. Ёсифуми Кондо);

PRINCESS MONONOKE / Принцесса Мононоке (реж. Хаяо Миядзаки);

MY NEIGHBOUR YAMADAS / Наши соседи Ямада (реж. Исао Тахаката);

SPIRITED AWAY / Унесённые призраками (реж. Хаяо Миядзаки);

THE CAT RETURNS / Возвращение кота (реж. Хироюки Морита);

HOWL’S MOVING CASTLE / Ходячий замок (реж. Хаяо Миядзаки);

TALES FROM EARTHSEA / Сказания земноморья (реж. Горо Миядзаки);

PONYO / Рыбка Поньо на утесе (реж. Хаяо Миядзаки);

ARIETTY /Ариэтти из страны лилипутов (реж. Хиромаса Ёнэбаяси);

POPPY HILL / Со склонов Кокурико (реж. Горо Миядзаки);

THE WIND RISES / Ветер крепчает (реж. Хаяо Миядзаки);

KAGUYA / Сказание о принцессе Кагуя (реж. Исао Такахата);

MARNIE / Воспоминания о Марни (реж. Хиромаса Ёнэбаяси);

AYA / Ая и Ведьма (реж. Горо Миядзаки).

Studio Ghibli 一 студия анимации, созданная двумя друзьями и коллегами Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году.

Хаяо Миядзаки 一 японский режиссёр-аниматор, сценарист, писатель и продюсер. Он начал заниматься анимацией ещё в 60-е, а в 1985 году и основал собственную студию 一 Studio Ghibli. Миядзаки не раз становился лауреатом мировых кинопремий, на его счету Золотой медведь с Берлинского кинофестиваля, Золотой лев с кинофестиваля в Венеции и два Оскара 一 за анимационный фильм “Унесенные призраками” в 2003 и почетная премия за вклад в кинематограф в 2015. Творчество Хаяо Миядзаки пропитано гуманизмом, а главными темами его фильмов всегда становятся важные общечеловеческие ценности: пацифизм, семья, любовь, взаимоотношения между природой, человеком и созданными им технологиями.

Исао Такахата 一 японский режиссер анимации, сценарист и продюсер, который, в отличие от многих коллег, никогда не занимался непосредственной рисовкой своих фильмов. Такахата начал свой путь в анимацию в 60-е годы в только что созданной студии Tōei Dōga, где во время работы над фильмом “Принц Севера” познакомился с Хаяо Миядзаки, с которым они станут друзьями и единомышленниками на долгие годы и вместе создадут Studio Ghibli. Несмотря на то, что Такахата и Миядзаки были близкими друзьями, их творческие взгляды часто расходились, что становилось причиной многих споров. Однако по мнению главного продюсера студии, соревновательный дух между двумя режиссерами 一 это именно то, что принесло Ghibli такой громкий успех. За свою карьеру Исао Такахата успел поработать над многими фильмами и сериалами, но самым известным его произведением считается анимационный фильм “Могила светлячков”. Такахата не получил такого громкого международного признания со стороны европейских и американских премий, как его коллега, но в 2015 году все же получил свою первую и последнюю номинацию на Оскар за фильм “Сказание о принцессе Кагуя”. В 2018 году Исао Такахата скончался от рака лёгких в возрасте 82 лет.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.