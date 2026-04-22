1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Вокалисты, режиссёры и концертмейстеры могут получить стажировку в МАМТ

Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) открыл регистрацию на участие в Молодежной стажерской программе театра. К участию в конкурсных испытаниях приглашаются молодые вокалисты, концертмейстеры и режиссеры.

Программа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлена на профессиональное развитие молодых специалистов в области оперного искусства. Участники, успешно прошедшие отбор, получат возможность стажироваться в одном из ведущих музыкальных театров России, посещать мастер-классы, образовательные сессии, участвовать в концертах и спектаклях МАМТ.

Художественный руководитель стажерской программы — художественный руководитель и главный режиссер оперной труппы Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, народный артист России Александр Титель.

Направление вокалистов возглавит Наталья Попова — заведующая кафедрой сольного пения Академии хорового искусства имени В.С. Попова. Куратор направления концертмейстерского мастерства — преподаватель Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, выпускник Молодежной оперной программы Большого театра России под руководством Д.Ю. Вдовина Александр Широков. Музыкальный помощник художественного руководителя стажерской программы — лауреат международных конкурсов, ведущий концертмейстер МАМТ, оперный коуч Светлана Ефимова. Куратором режиссерского направления выступит Анна Трифонова. Педагогом по немецкой фонетике выступит Елена Калашникова, коучем по французскому языку — Ирина Цыпина.

