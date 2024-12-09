«Игра света и тени» — новый альбом поп-рок дуэта «Обстоятельства»

В свет вышел новый EP «Игра света и тени» группы «Обстоятельства», известной по лонгплеям «Утраты» и «Сопротивляйся». Среди гостей альбома – внимание, Брусника(!), молодая исполнительница из Екатеринбурга.

«Игра света и тени» — это объединенный общим настроением рассказ о сложных оттенках и полутонах жизни, где мир не делится на черное и белое, а каждое событие есть результат и последствие прошлых решений. Перед лирическим героем стоит задача обрести гармонию с самим собой.

«В новом альбоме мы принимаем эту реальность, отказываясь от идеи добра и зла. Мир мы разглядываем как гигантское цельное полотно, сотканное из множества человеческих судеб и событий, находящихся вне сиюминутного понимания и контроля», — рассказали Константин Максимов и Леонид Оливанов, основатели группы «Обстоятельства».

На обложке изображены четыре фигуры на плоскости, символизирующие участников группы.

Звук на альбоме

«Мы возвращаемся к звучанию наших первых альбомов, но в зрелой обработке», — говорят музыканты.

Бархатный вокал и богатый инструментал подчеркивают смыслы, отраженные в пяти треках:

Лучший друг мне хуже, чем враг,

ведь он бьет по слабым местам.

Музыкальный почерк артистов создает особые обстоятельства, которые сложно переиграть. В преддверии релиза, «Обстоятельства» завершили масштабный тур по России, кульминацией которого стали два аншлаговых концерта в Санкт-Петербурге и Москве. На столичное выступление собралось более 1500 зрителей.