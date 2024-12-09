Певица Natalie Orlie представила новую композицию «Солнце моё»

Певица Natalie Orlie представляет новый сингл на русском языке под названием «Солнце моё». Автором музыки и стихов является сама исполнительница.

«Композиция не ограничивается заявленным жанром фолк-рок. Актуальное звучание глубокой композиции создал саундпродюсер Алексей Макаров, придав распевной мелодии гитарный драйв и «энигмовской» мистичности», — говорит о сингле Natalie.

Певица точно передала «нерв» и надежду нашего времени. Её школа классической подачи органично переплетена с эстрадно-джазовыми приёмами. Актёрская подача с тонкой чувствительностью к народным мотивам выливается в искреннюю молитву о самых важных человеческих переживаниях.

«Композиция становится не просто музыкальным произведением, а отражением внутренних переживаний. Слова передают ту глубину и искренность, которые способны касаться самым сокровенным уголкам души», — резюмирует исполнительница.

Ранее певица выпустила песню «Это такая сила», слова и музыку к которой написала сама Natalie.