Женя Малахова поделилась с поклонниками новой песней «Летим»

Женя Малахова, талантливая певица и актриса, порадовала своих поклонников новой песней «Летим». Этот трек стал продолжением ее музыкального пути и отражением глубоких чувств, знакомых каждому влюбленному.

Женя делится своими мыслями о новом произведении: «Песня «Летим» значит для меня очень многое. Это песня о любви, о том, о чем молчат, но что внутри ощущает каждый влюбленный человек. Записывая ее, я будто вновь прожила все свои прошлые отношения: ночные прогулки, бессонные ночи, ощущение чего-то запретного, первые долгожданные сообщения, прикосновения, то чувство, когда ты готов раствориться в человеке, когда тебе сносит крышу и ты готов бросить все и всех ради этого наваждения».

Женя многогранная артистка с богатым опытом. Она не только выступает на сцене как певица, но и активно снимается в кино. За ее плечами множество успешных проектов и ролей. Кроме того, Женя является мамой двоих детей и вдохновляет многих своим примером совмещения карьеры и материнства.