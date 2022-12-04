II Московский международный фестиваль архивных фильмов подвёл итоги

Масштабная программа прошла сразу на нескольких площадках Москвы для самой широкой аудитории. В рамках 12 программ на 4 площадках показали 118 картин и провели более 70 встреч с кураторами, киноведами, специалистами Госфильмофонда. Показы посетило более 3 000 зрителей. Большинство фильмов демонстрировалось с пленки в сопровождении живой музыки.

Столь обширная программа была собрана благодаря коллективной работе как опытных, так и молодых научных сотрудников Госфильмофонда, а именно: Евгением Марголитом, Тамарой Шведюк, Андреем Икко, Дарьей Горбач, Наталией Мокрушиной, Сергеем Огудовым. В качестве приглашенных кураторов выступили выдающийся киновед Наум Клейман, хранитель документальных фондов Ярославского музея-заповедник Ирина Зубатенко и участник программы «Резиденции Госфильмофонда» Семён Дымшиц.

В фокусе программы оказались забытые и недооцененные современниками фильмы. Особое место в программе фестиваля заняли показы архивных находок — лент, считавшихся прежде утраченными.

Главной площадкой фестиваля стал кинотеатр Госфильмофонда «Иллюзион». Здесь прошли показы основной программы «Реставрации и находки».

В рамках секции впервые были представлены зрителям 4 найденных шедевра начала прошлого века, которые обнаружила и атрибутировала старший искусствовед Госфильмофонда Тамара Шведюк — «Танцовщица Шивы» Альбера Капеллани и три уникальных фильма с участием русско-итальянской дивы Дианы Каренне. Также при поддержке Музея Джорджа Истмана (Нью-Йорк) прошла премьера дореволюционной ленты «1812 год», американская прокатная версия была получена Госфильмофондом в рамках обмена и уникальна тем, что отличается от российской.

Кроме того, были показаны сохранившиеся дореволюционные ленты Ярославской кинофабрики Григория Либкена и четыре отреставрированных фильма одного из величайших режиссеров немого кино Петра Чардынина,

150-летний юбилей которого состоится в следующем году.

Впервые, спустя более полувека, в рамках программы Евгения Марголита «Кино Средней Азии» зрители увидели полную версию фильма «Ташкент – город хлебный» (1968) узбекского режиссера Шухрата Аббасова. Копию предоставил Узбекский кинофонд.

В рамках фестиваля состоялась российская премьера армянского фильма «Капли света» Армана Чилингаряна (2021), главного призера фестивалей в Токио, Торонто и др.

Фильмом закрытия стал премьерный показ отреставрированной версии фильма Глеба Панфилова «Начало» (1970), одобренной самим режиссером.

«Пресса отличная, оценки положительные, было много восторженных отзывов. Я очень благодарен зрителям, которые на протяжении всего фестиваля поддерживали нас. Фестиваль не заканчивается, потому что с завтрашнего дня у нас начинается начало, как и фильм, который вы сейчас посмотрите, к подготовке III Московского международного фестиваля архивных фильмов. Фестиваль будет значимым, потому что в следующем году у нас юбилей — 75-летие образования Госфильмофонда. И, конечно, вся команда Госфильмофонда приложит все усилия, чтобы нашим зрителям было интересно», – говорит Александр Павлов, генеральный директор Госфильмофонда.

«Я очень рада, что фестиваль этого года состоялся и вновь объединил профессиональное сообщество и любознательного, неравнодушного к кино, зрителя. Горжусь программой, поднятыми кураторами темами и глубиной представленных исследований, а также тысячами зрителей, которые посетили не только сеансы, но и полноценные лекции и, конечно, обсуждения. И хочу добавить, что уже с 22 февраля по 1 марта 2023 года Эхо II Московского Международного фестиваля архивных фильмов одновременно пройдет в нескольких городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Мы покажем лучшие реставрации и повторим самые значимые и популярные сеансы для жителей страны», – комментирует Кристина Ефременко, заместитель генерального директора по развитию и коммуникациям Госфильмофонда России.

«Для меня наиболее яркой и приятной частью фестиваля стали показы немых фильмов в сопровождении живой музыки. Очень рад, что благодаря фестивалю удалось поработать с такими талантливыми и оригинальными музыкантами, как Наталья Скворцова, Сергей Летов, Сергей Аксёнов, Иван Гребенщиков, Владимир Нелинов и Евгений Вороновский. Их музыка была больше, чем просто фон и сопровождение. Она рождалась в реальном времени, давая музыкантам возможность стать соавторами фильмов, а зрителям — получить уникальный опыт кинопросмотра», – делится Антон Куприянов, Арт-директор кинотеатра «Иллюзион».

Практически каждый показ фестиваля сопровождался представлением или обсуждением. В публичной программе помимо упомянутых кураторов приняли участие ведущие киноведы и историки кино — Станислав Дединский, Наталья Рябчикова, Николай Изволов, Николай Корнацкий, Кирилл Горячок, Анастасия Вознесенская, Максим Семёнов, Ирина Белых, Федерико Стриули, а также реставратор Аделя Хубутдинова и программный директор фестиваля Ольга Деревянкина.

Важным событием публичной программы фестиваля стала презентация альбома плакатов «Белые одежды. Врач на экране». Презентация и одноименная кинопрограмма Евгения Марголита были посвящены врачам — в благодарность за труд во время пандемии коронавируса.

Специально к Фестивалю организаторы собрали и выпустили «Нитрокнигу». Зин полностью посвящен плёнке – материалу воспламеняющемуся, проблемному, но при этом хранящего не только фильм, но и след времени. Автор «Нитрокниги» Виктория Елизарова рассказывает об утрате и «болезнях» пленок, а также о принципах и этике сохранения главного носителя памяти 20-го века.

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