Выставка к 35-летию Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в МВК РАХ

Российская академия художеств представляет выставку, приуроченную к 35-летию Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока. В экспозицию вошли произведения из Музейного фонда РАХ, собрания ВТОО «Союза художников России» и личных коллекций авторов.

Около 100 живописных полотен и графических листов, а также скульптура малых форм и декоративно-прикладного искусства отражают различные художественные направления и жанры. Работы современных академиков и членов-корреспондентов Российской академии художеств соседствуют в экспозиции с произведениями мастеров Академии художеств СССР, творчество которых представлено в коллекциях крупнейших музеев страны.

К.Б. Кузьмин. Чукотская баллада. 2022. Холст, масло

М.В. Холмогорова. Тишина. 2020. Холст, акрил

Н.И. Рыбаков. Великолепный избас. 2017. Холст, масло

А.А. Клюев. Осень в верховьх Чуи. 2019. Холст, масло

А.Н. Осипов. Апрель в горах. 1989. Холст, масло

В.П. Афанасьев. Ожидание. Чукотка. 2022. Холст, масло

Г.М. Визель. Югорская Мадонна. 2008. Шамот, фаянс, глазурь

Региональное отделение Российской академии художеств в г. Красноярске основано в марте 1987 года (согласно Постановлению ЦК КПСС, Совмина СССР «О мерах по дальнейшему развитию искусства» было создано Сибирско-Дальневосточное отделение Академии художеств СССР и открыты академические Творческие мастерские). Сегодня Отделение УСДВ РАХ является научно-творческим и организационным центром, играющим важную роль в художественной жизни регионов, составляющих три четверти территории России. С первых дней своего существования Отделение ведет масштабную работу: осуществляет фундаментальные научные исследования, издает научную, справочную, методическую литературу и альбомы-каталоги, организует конференции, творческие встречи и выставки, предоставляет стажировки в Творческих мастерских РАХ, всячески поддерживает молодых художников. В настоящее время в состав Отделения входят более 30 академиков и членов-корреспондентов из Красноярска, Екатеринбурга, Томска, Омска, Иркутска, Улан-Удэ, Уфы, Ханты-Мансийска, Хабаровска, Новосибирска, Барнаула, Владивостока, Якутска, Благовещенска, Челябинска, Новокузнецка, Магадана, Нижнего Тагила, Горно-Алтайска.

За 35 лет Отделение возглавляли такие известные художники, как А.И. Алексеев (1929–2019), Л.Н. Головницкий (1929–1994), Ю.П. Ишханов (1929–2009), А.П. Левитин (1922–2018), С.Е. Ануфриев (1960–2022) – некоторые их работы можно увидеть на выставке. В экспозиции также представлены произведения С.С. Айнутдинова, В.П. Афанасьева, Б.Т. Бычкова (1928–2005), А.Д. Васильева, Г.М. Визель, К.С. Войнова, В.М. Воловича (1928–2018), С.В. Гурьева, З.Д. Дидишвили, В.П. Дроздова, В.В. Зуева, В.В. Иванкина, Ю.П. Ишханова (1929 – 2009), Г.П. Кичигина, А.А. Клюева, К.Б. Кузьминых, А.Н. Машанова, М.С. Омбыш-Кузнецова, А.Н. Осипова (1928–2017), Г.С. Паштова, Н.И. Рыбакова, В.А. Сергина, В.П. Теплова, М.В.Шебеко (Холмогоровой), Р.И. Яушева (1937–2017) и других.

Многие художники стараются передать в своем творчестве своеобразие культуры и быта коренных народов Севера и Дальнего Востока - героями их картин становятся оленеводы, рыбаки, охотники, живущие в полной гармонии с природой. Пейзажи отличаются то яркостью и красочностью, словно воспевается гимн красоте мира, то – простотой колористического и композиционного решения, подчеркивая суровость северного края. В работах скульпторов и мастеров декоративного искусства раскрываются не только мифологические и эстетические воззрения народов Сибири, но и различные пластические свойства материалов - керамики, бронзы, стекла, дерева. Сдержанность и стремление к лаконизму, простоте содержательного образа часто являются характерными для творческого почерка этих авторов. Выставка демонстрирует удивительное сочетание глубоко народных традиций и эстетики профессионального искусства.

Мастера обладает яркой индивидуальностью и неповторимым художественным языком, у каждого есть свои собственные темы и образы, но при этом творческий путь художников показывает, насколько ценны высокие традиции искусства, основанные на настоящем профессионализме. Деятельность членов Отделения в полной мере подтверждает, что в постоянно меняющейся современности академическая школа по-прежнему жизненна и плодотворна. Художественная жизнь Урала, Сибири и Дальнего Востока с каждым годом становится все более масштабной – юбилейная выставка в Российской академии художеств дает возможность ближе с ней познакомиться.

Выставка открыта для посещения: 7 декабря 2022 – 15 января 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.