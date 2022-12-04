Доцент кафедры баяна и аккордеона академии имени Гнесиных Семён Шмельков: «Для меня самое главное в педагогике – заинтересовать ребёнка, зажечь искру в глазах»

В Омске продолжаются мастер-классы для учеников школ искусств. Опытом с молодыми исполнителями поделился доцент кафедры баяна и аккордеона академии имени Гнесиных, концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер и преподаватель – Семён Шмельков. В эксклюзивном интервью для «Омск Здесь» преподаватель рассказал о снобизме в музыке, ценовой политике на рынке инструментов, дилемме «наш или итальянский», а также педагогических «фишках» и музыкальных экспериментах.

«Как говорил мой учитель Фридрих Робертович Липс: «Золотое время баяна прошло». Это был советский период истории, когда баян звучал из телевизора, радио, когда наши учителя играли в передачах под Новый год, показывали сольные концерты, они играли любую музыку. Сейчас такого, конечно, нет. Если мы увидим баян на телевидении, то это будет эстрадный баян. Однако мне кажется, в этом нет ничего трагического. Есть хороший пример с гитарой: многие пошли учиться играть на этом инструменте, увидев The Beatles, и это движение до сих пор развивается, многие ребята стремятся играть на гитаре, приходят, условно, с одними целями, а остаются уже с другими. Это позволяет проводить колоссальный отбор, поэтому то, что наш инструмент звучит в эстрадном формате на телевидении, стоя, вприпляску, я в этом ничего плохого не вижу. Это то, что привлекает в музыкальные школы ребят, потому что прежде всего это видят родители, они понимают, что это актуально. Да, баян был популяризирован в советское время, потом в 90-е как-то это всё стало спадать, затем вообще пропало, после уже появился аккордеонист Пётр Дранга, группа «Баян Микс», и благодаря им во многом массы ребят приходят в музыкальные школы по всей стране. Опять же, система музыкального образования построена так, что ребята учат разный репертуар. Это непросто, но мы работаем над этим», – поделился Семён Шмельков.

«Европейские инструменты всегда были дороже в силу курса валют. Что принципиально для нас как баянистов различается – так это две части инструмента: голосовая – то, что звучит, и механическая – то, что нажимается. Традиционно итальянцы делают более качественно механическую часть. Голосовая же часть всегда была сильной стороной русских инструментов, потому что это ручной труд, никакую машину этому не научишь. Толщина, ширина – это всё, что передаётся из рук в руки. В этом плане наши мастера обладают потрясающей компетенцией», – рассказал доцент кафедры баяна и аккордеона академии имени Гнесиных в эксклюзивном интервью для «Омск Здесь».

«Для меня самое главное в педагогике – заинтересовать ребёнка, не через муштру или повторение, а именно через интерес к музыке, чтобы ребёнок, увлёкшись музыкальным образом, захотел передать эту картинку через звук. Процесс создания образа, механизм звукоизвлечения, сотворчества, важна искра в глазах. Это, наверное, является педагогическим счастьем, когда ты видишь в юном исполнителе искру, которую ты при помощи небольших усилий смог извлечь, этот огонёк, который ещё маленький, но уже горит. Моя главная задача – чтобы ребята создавали музыкальные образы на инструменте, и стали независимы от меня. Учитель должен научиться быть «ненужным». Это важно – научить самостоятельности в технологии, в воображении. Конечно, есть рутина, вопросы дисциплины, но у тех, кто тянется к музыке, всё получается. И даже после окончания обучения мы контактируем, остаёмся друзьями, уже коллегами», – отметил Семён Шмельков.

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