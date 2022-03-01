Более 1,2 млн человек примут участие в праздновании Масленицы в Подмосковье

В этом году Масленичная неделя проходит с 28 февраля по 6 марта. Основные гулянья, приуроченные к Масленице, состоятся в воскресенье – 6 марта.

Наиболее крупными площадками для празднования Масленицы станут Центральный парк культуры и отдыха в Люберцах, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха им. Л. Лазутиной, парк «Покровский» в Хотьково Сергиево-Посадского округа, Центральный городской парк в Реутове, ПКиО «Ёлочки» в Домодедово, парк усадьбы Кривякино в г.о. Воскресенск.

По традиции центральной площадкой празднования ухода зимы станет площадка возле усадьбы Захарово в Одинцовском г.о.

Во всех муниципалитетах в честь Масленицы состоятся масс-старт для детей от 5 до 8 лет — лыжня «Ладушки-оладушки», а также акция «Печем блины вместе» и дискотека «Блин-Party».

В рамках гуляний также запланировано проведение «Мотомасленицы» и написание пожеланий и желаний на блине «Пожеланий» в Подольске, катание на «Масленичном поезде» в Сергиевом Посаде, конкурсы на самый вкусный блин в Дубне и изготовление самой лучшей масленичной куклы в Котельниках и другие.

В ходе гуляний гости праздника смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть концерты, а также посетить ярмарки, угоститься блинами и согреться горячим чаем. Гулянья завершатся сжиганием соломенного чучела, которое олицетворяет собой саму Масленицу и свидетельствует о наступлении весны.

Всего в этом году ожидается, что свыше 1,2 млн жителей и гостей Подмосковья примут участие в Масленичных гуляниях.

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