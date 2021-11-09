«Я знаю твои секреты»: в семье Агаты Муцениеце и Михаила Пшеничного произошло пополнение!

Эти выходные станут настоящим праздником для любителей детективного жанра – на канале ТВ Центр пройдет долгожданная премьера новых серий «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце, а также «Загадка Энштейна» с Алёной Коломиной и Еленой Валюшкиной.

«Загадка Эйнштейна» — это продолжение фильма «Загадка Фибоначчи» режиссера Марии Маханько. В главной роли математика Ольги Барковской — Алёна Коломина, в роли следователя — Елена Валюшкина. В ходе празднования юбилея декана, Ольга находит виновницу торжества убитой. Рядом с телом — карточка из неизвестной игры, очень похожая на ту, что подбросили Ольге накануне… Похоже, Барковскую вновь приглашают разгадать математический ребус, и на кону человеческая жизнь…

— Я давно мечтала сыграть следователя, и здесь мне это удалось, — признается Елена Валюшкина. — Моя героиня Светлана Карташова – это некая Мисс Марпл – спокойная, тихая, с юмором, немножко язвительная. Мы добавили ей юмора, женского кокетства, превосходства перед молодыми лейтенантами, которые находятся у нее в услужении. И получился такой живой образ.

Мне эта роль очень нравится.

Интересный факт:

Изначально эта роль была мужской — по сценарию это был следователь Карташов. Но, зная о давнем желании Елены Валюшкиной сыграть роль детектива, режиссер Мария Маханько предложила актрисе поменять пол персонажа и сделать его женщиной. Так «родилась» Светлана Карташова.

В субботу и воскресенье состоится долгожданная премьера продолжения сериала «Я знаю твои секреты». Будут показаны два новых сезона – «Гладиатор» и «Автоледи». В главных ролях — Агата Муцениеце и Михаил Пшеничный. Сериал впервые вышел на экран в 2016 году. Главная героиня – Нина Лучникова (Агата Муцениеце) – блестящий специалист по физиогномике. Она безошибочно определяет, когда человек лжёт. В 5-м сезоне под названием «Гладиатор» Нина становится гостем популярного ток-шоу, в котором героям надо сделать непростой выбор. Вскоре происходит серия убийств, все жертвы которой так или иначе связаны с шоу. Выясняется, что некто создал в интернете сайт, где можно заказать убийство человека. «Фишка» сайта в том, что убивают не всех, кого заказали – а только тех, за кого проголосуют посетители сайта… … В следующей истории («Автоледи») Скворцов (Михаил Пшеничный) расследует другую серию убийств, начавшуюся с исчезновения женщины…

Помимо детективной линии будут активно развиваться и другие — у Нины и Михаила родится дочь, а бабушки внучки в исполнении Алены Яковлевой и Ольги Прокофьевой будут соревноваться за роль лучшей.

— Наши героини очень разные, и между ними есть безобидный конфликт — некое соперничество, кто лучше бабушка, — рассказывает Алена Яковлева. – Мою Галину ждут и другие изменения — она стала вести блог, рассказывать о своих «бабушкиных» буднях. В жизни я никогда не занималась этим вплотную. Я веду социальные сети, но не в таком объеме, так что для меня это нечто новое. Также Галина встала на ролики. Я занималась фигурным катанием, но на роликах у меня опыт небольшой. И в кадре было непросто, учитывая, что в одной руке у меня был телефон, в другой — коляска. При этом надо было ехать и говорить текст…

— В съемочной группе уже давно шутили, где прячется мама Евгения Скворцова, а самому актеру – Мише Пшеничному, даже писали зрители, спрашивали, — говорит Ольга Прокофьева. — И сценаристы решили ее добавить, сделать ее на контрасте – если персонаж Алены Яковлевой — более мягкая, то Тина – научный человечек, со своими догмами, категоричными суждениями. Она имеет отношение к точным наукам, и по жизни у нее все должно быть «да» или «нет», в этом она видит правильное существование жизни. Еще она гордится, что воспитала такого сына…

Интересные факты:

По словам Михаила Пшеничного около 30% отснятого материала – импровизации актеров.

Алена Яковлева признается, что ей бы очень хотелось стать бабушкой в реальной жизни. «Я проживаю жизнь бабушки в кино и пытаюсь ее проецировать на свою жизнь», — говорит актриса.

В жизни Алена Яковлева и Ольга Прокофьева – не только вместе играют в кино и театре, но и хорошие подруги.

Режиссером первого сезона был Андрей Верещагин, последующие сезоны были сняты Ашотом Кещяном. Все актеры признались, что благодарны Ашоту за творческую свободу, возможность творить коллективно и принимать участие в процессе развития своих героев.

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