На «Мосфильме» впервые ведется дубляж независимой голливудской картины режиссера Влада Козлова «Немая жизнь»

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30 января, киностудия «Мосфильм» отмечает свое 100-летие. Именно в стенах этой студии впервые за всю историю работы ведется дубляж независимой голливудской картины режиссера Влада Козлова «Немая жизнь» о первой кинозвезде немого кино Рудольфо Валентино и его тайной поклоннице «Женщине в Черном». Главные роли в фильме исполнили Изабелла Росселлини, Франко Неро, Шерилин Фенн и Терри Мур. Дистрибьютор фильма — АВК'PRO, производство — Dreamer Pictures, DAProduction и V Film Studio.

Для режиссера было важно сделать дубляж фильма на киностудии «Мосфильм » так, как именно в стенах этой студии создавали свои первые немые шедевры такие мэтры, как Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов и Лев Кулешов. Все сложилось как нельзя лучше – киностудия пришла на помощь независимому режиссеру. Голосом Рудольфо Валентино заговорил народный артист РФ Виктор Раков («Юнона и Авось»), а ветерана Голливуда и кинозвезду 40-х и 50-х Терри Мур озвучила заслуженная артистка Анна Каменкова («Молодая жена »). В фильме также звучат голоса и новых поколений – Сергей Пономарев (сериал «Ведьмак») и актриса Анна Пескова («Тест на беременность»), которая озвучила кинозвезду Голливуда 20-х годов, русскую актрису Аллу Назимову.

Режиссер картины Влад Козлов работал над фильмом на протяжении пятнадцати лет. За его плечами не было образования в индустрии кино – он всему учился сам. Однако его мечта стать режиссером и непоколебимое упорство дали свои плоды – съемки и производство фильма проходили в Голливуде, а сама картина получила множество наград за рубежом. С успехом прошли и показы фильма на ведущих кинофестивалях России.

Так, мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Sedona International Film Festival в 2023 году, где картина получила главный приз в номинации «Лучший полнометражный фильм». Фильм удостоился приза «Серебряный Реми» на 56-м международном кинофестивале в Хьюстоне WorldFest Houston International Film Festival и получил первую премию кинофестиваля в Род-Айленде Rhode Island International Film Festival как «Лучший полнометражный фильм». На фестивале независимого кино в Орландо (Orlando Film Festival) картина победила в номинации «Лучшая работа художника-постановщика».

В России же фильм был показан на 45-м Московском Международном кинофестивале, а также на XVII Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало», в рамках программы «Копродукция» фестиваля «Выборг» и на фестивале LEFF (ЛенДок). Кроме того, специальный показ фильма прошел на XXIX Минском международном кинофестивале «Лiстапад» («Листопад»).

Режиссер дубляжа Михаил Тихонов признается:

«Такого опыта в моей работе еще не было, когда режиссер из Голливуда приходил к нам в “Мосфильм” напрямую со своим авторским фильмом, чтобы мы подготовили дубляж. Обычно мы работаем над массовым кино, которое сразу запланировано идет в кинотеатры и закупается. У нас нет прямого контакта с режиссерами тех работ, которые мы озвучиваем. А в работе над картиной “Немая жизнь” мы были все время на связи с создателем фильма Владом Козловым. Для нашего цеха это была уникальная работа».

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