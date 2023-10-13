В российский кинопрокат вышла картина режиссера Татьяны Ярмак «Неестественный отбор» - российская социальная драма с элементами криминального триллера. Премьера фильма состоялась в кинотеатре «Москино». В фильме приняли участие Михаил Пореченков, Сергей Юшкевич, Илья Антоненко, Евгений Михеев, Алексия Белавина, Диана Милютина, Анна Афанасьева и другие. Вдохновением на создание картины послужили фильмы «Темный рыцарь», «С широко закрытыми глазами» и «Высотка».

По сюжету картины, в остром захватывающим триллере переплетаются взаимоотношения отцов и детей, похищение людей, мафиозный бизнес и западные инвестиции. В провинциальном городе много лет функционирует реабилитационный центр «Вторая жизнь», который обещает новые возможности для тех, кто не может вести нормальный образ жизни. Как правило, в центр попадают пациенты, принадлежащие бедному или маргинальному классу. Один из главных героев, работающих в центре, влиятельный меценат Виктор Соколов (Михаил Пореченков) заявляет, что «вторая жизнь» возможна не из-за ограниченных способностей пациентов центра, а из-за «ограниченных возможностей общества». По его словам, пациенты с радостью готовы отказаться от первой жизни и начать вторую.

Но там, где водятся большие деньги, водятся большие проблемы. Когда – то построенный в благородных целях центр реабилитации становится крупным кушем в криминальном бизнесе по «охоте на людей». Два главных героя (Сергей Юшкевич и Михаил Пореченков), возглавляющие центр, противостоят друг другу: один пытается свести на «нет» криминальные вливания инвестиций в центр, второй не может устоять перед собственной алчностью. В результате убийства, управление центром переходит к сыну основателя «Второй жизни» – Егору Колчаку (Евгений Михеев), который, узнав правду о похищениях и охоте на людей, принимает решение возглавить центр и самостоятельно бороться против «философии убийства».

Сценарий фильма был написан Татьяной Ярмак в соавторстве со Станиславом Ковалевым.

«Сценарий мы писали еще когда учились во ВГИКЕ. Каждый из нас готовился к дипломной работе, и написал свой коротенький скетч. А потом из этого получился целый метр. Сценарий переписывался много раз, и оказалось, что он актуален на сегодняшний день, хотя тогда мы об этом не думали. Мы хотели затронуть важную тему - показать, насколько мы сами подвержены западному влиянию».

В фильме «западность» прослеживается не только в сюжете, но и в кадрах с ресторанами в классическом стиле американских фаст-фуд ресторанов, в аккуратных, классических черных костюмах западных бизнесменов, в перестрелках на «охоте», которые отсылают зрителя к временам американских гангстеров.

Более социально – значимой темой фильма становится пропажа людей выраженная в кинометафоре «охоты». «Каждый год исчезает большое количество людей. Например, если пропадает 2000 человек, из них находят только 900. Где эти 1100 никто не знает, они пропадают без вести. Этот факт нас натолкнул на мысль, что эти люди могут быть чьей – то целью».

В ходе работы над фильмом создатели выверяли каждый кадр. Фильм построен на визуальных приемах, которые держат аудиторию в напряжении, включая голландский угол и неуравновешенную композицию. Ассоциативность зрителя с чувствами главных героев добавляет клиповый монтаж и современные приемы: тилт-шифт и ленсбеби.

В картине раскрывается третья сюжетная линия – тема семьи и дружбы. В жизни Егора (Евгений Михеев), потерявшего мать и отца и не способного бороться в одиночку, неожиданно появляются друзья детства (Алексия Белавина и Илья Антоненко). Вместе они пытаются противостоять непоколебимым интересам Виктора Соколова (Михаил Пореченков), чтобы спасти жизни людей.

Ангелина ГРОМОВА

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