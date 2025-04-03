Ильдар Абдразаков провел мастер-классы для молодых оперных исполнителей в Санкт-Петербурге

2 и 3 апреля в Международной Академии Музыки Елены Образцовой в Санкт-Петербурге состоялись мастер-классы всемирно известного баса Ильдара Абдразакова в рамках Образовательной программы VIII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова.

Маэстро провел два дня интенсивных занятий с девятью молодыми талантливыми исполнителями из Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Воронежа, Уфы, села Степаново Донецкой Народной Республики и Еревана (Армения). Участники мастер-классов, отобранные из более чем 300 претендентов, получили уникальную возможность совершенствовать своё вокальное мастерство под руководством выдающегося оперного певца.

В мастер-классах приняли участие: Баиров Чингис (баритон), Бойко Мария (меццо-сопрано), Вальмухаметов Айтуган (баритон), Екимов Георгий (бас), Зотова Александра (сопрано), Иванова Екатерина (сопрано), Нерсесян Ованнес (бас), Попов Кирилл (тенор), Прысь Андрей (бас).

«Их талант, трудолюбие и чуткость к деталям впечатляют», — отметил Ильдар Абдразаков. — «Пусть Образовательная программа нашего фестиваля станет для этих молодых исполнителей важной ступенью в профессиональном становлении. С радостью буду следить за их творческим ростом и ждать ярких выступлений на российских и международных сценах!»

Дальний Восток России станет центром притяжения оперного искусства этой осенью. VIII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет в сентябре этого года в пяти городах региона. Программа торжественно откроется во Владивостоке, продолжится в Уссурийске, Находке и Южно-Сахалинске, а завершится в Петропавловске-Камчатском. Фестиваль неуклонно из года в год расширяет свою географию, знакомя жителей разных регионов страны с выдающимися образцами оперного искусства.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.