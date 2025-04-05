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В «Стрит-арт хранении» представили искусство московской «уличной волны»

editor
By editor
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Дмитрий Аске. Реальность 2.0. 2016
Дмитрий Аске. Реальность 2.0. 2016

«Стрит-арт хранение» и галерея Ruarts совместно с Inloco представляют выставку «13». В экспозиции представлены работы 13 художников «уличной волны». Каждый из них прошел путь от уличного искусства к институциональному признанию, сохраняя при этом связь с истоками. На выставке в САХ посетители увидят произведения из запасников одной из старейших галерей Москвы, выполненные в самых разных техниках: живопись, графика, ассамбляж, коллаж, высекание.

Кроме того, проект станет своего рода срезом искусства московской «уличной волны», представленным в петербургской арт-институции.

Илья Slack, Petro, Кирилл Ашастин и Nazar ISSUE исследуют форму и цвет, создавая композиции, которые переосмысляют привычное пространство. Алексей Лука и Иван Найнти работают с найденными материалами, преобразовывая их в новые смыслы. Егор Giwe – художник, который активно использует в своих работах стразы не только в городском пространстве, но и на холстах, гобеленах, фарфоре, жостовских подносах, поэтизирует жизнь улиц. 0331с и Гриша через графику рассказывают истории, которые начинаются на стенах и потолках «заброшек» и продолжаются в воображении зрителя. Алексей Партола более 10 лет исследует культуру граффити в проекте «Части стен», при этом являясь заметным участником этого движения. Художник Nootk объединяет в своем стиле влияние уличной культуры с интересами в области иллюстрации и мультипликации. Марат Morik и Дмитрий Аскé – имена, известные широко за пределами стрит-арт сообщества и получившие международное признание как муралисты.

Сотрудничество с Ruarts подчеркивает значимость этих художников в контексте современного искусства. Для них галерея выходит за рамки простого выставочного пространства; она становится площадкой для диалога между свободой улицы и рефлексией институционального искусства.

Nootk_Wild-Style.-Диптих_2022
Nootk. Wild Style. Диптих. 2022
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