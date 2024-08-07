Илья ALLERGIA и сёстры MANTULINY: «Мы уверены, что альбом многим поможет обрести свой путь»

Интеллигент с окраин Курска Илья ALLERGIA и сёстры MANTULINY рассказали читателям АртМосковии о том, как должны рождаться хорошие коллаборации.

– Илья, расскажите о себе. Как давно вы занимаетесь музыкой?

ALLERGIA: Привет, я родился в спальном районе города Курска, где с друзьями отбивались от местных «бандитов», но не кулаками, а музыкой. Всегда была с собой гитара и книжка с аккордами любимых песен, это и помогало наладить контакт со многими «группировками». Музыкой занимаюсь с момента первой стычки с местными хулиганами. (смеётся)

– У вас интересный псевдоним. Почему именно Аллергия?

ALLERGIA: Мой псевдоним ALLERGIA, т.к. у меня аллергия практически на всё, кроме хорошей музыки и красивых девушек. А если честно, мой псевдоним родился, когда я узнал, что у меня аллергия на большинство продуктов, например: пыль, орехи, некоторые фрукты и многое другое. Проще сказать на что у меня нет аллергии.

– Как вы познакомились с девушками, сёстрами Мантулиными?

ALLERGIA: С сёстрами Мантулиными мы познакомились в 2020 году на фестивале Таврида.Арт. С тех пор мы постоянно пересекаемся с девчонками на различных мероприятиях и концертах и почему-то только сейчас решили сделать совместную песню.

– Девушки, Софа и Радмира, расскажите о себе и своем музыкальном пути? Всегда ли вы пели вместе или двигались по отдельности?

MANTULINY: Всю свою сознательную жизнь, занимаемся музыкой. Софья вышла на сцену в 2,8, а Радмира в 4 года. Пели сольно, но иногда объединялись, чтобы выиграть какой-нибудь вокальный конкурс. Последние 5 лет поём вместе, музыку и тексты пишем сами.

– На днях у вас вышла новая песня «Обман» — расскажите о ней. Что она значит для вас? Какая у нее история? Может с ней связано что-то личное?

ALLERGIA: Давно размышлял над тем, что люди красиво «льют в уши» друг другу, по этому поводу я написал песню «Обман». Далее судьба нас свела с MANTULINY, во время прослушивания демки, девчонки оказались рядом и им понравилось. Я предложил залететь на фит и закрутилось. Мы закончили трек буквально за пару дней. Еще один день ушел на фотосессию и съемку сниппета. Все очень быстро сложилось, на наш взгляд так и должны рождаться хорошие коллаборации.

MANTULINI: Мы очень рады, что залетели на фит к Илье, мы давно что-то планировали вместе. Здесь все срослось. История про «льют в уши» очень отозвалась Радмире, она в моменте поняла — «наше».

– Вы сами пишете песни? Расскажите, пожалуйста как происходит написание? Что вас вдохновляет на написание песен? Используете ли вы какие то секреты в написании – например слушаете, что сейчас популярно, используете хуки, что-то другое?

ALLERGIA: Песни и музыку пишу себе сам, более того, сам свожу и делаю финальный звук на своей студии звукозаписи в центре Москвы «Russian Production». Вдохновиться на написание песни можно когда и где угодно, всё может начаться с одного слова, мелодии или прикольного звука, баса.

MANTULINY: Музыку пишем сами, Софья отвечает за тексты , Радмира больше за топлайны. Но иногда начинаем музицировать вместе, тогда получается что- то очень глубокое , до мурашек. Вдохновляют люди, вернее их энергия, путешествия, дисциплина и свои результаты.

В детстве наш папа слушал «шансон», а мама modern talking, не исключаем почему в нашей музыке есть душа, и нотки запада.

– Какие у вас планы на ближайшее время? Каких музыкальных новинок от вас ждать? Или может вы пробуете себя в новом амплуа?

ALLERGIA: В ближайшее время у меня выйдет еще одна коллаборация в более лиричном и спокойном формате. Также планируется фит с народными мотивами. И планирую выпускать сольные треки, чтобы к лету 2025 года быть участником всех возможных фестивалей страны и вести активную гастрольную деятельность.

MANTULINY: Сейчас мы активно работаем над первым альбомом. Задача была за месяц оформить 7 песен, все получилось. Мы уверены, что альбом многим поможет обрести свой путь, вдохновится. Он про жизнь.