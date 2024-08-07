Марина KRASSOVKA: «Утром и днем я тату-мастер, а вечером и ночью – диджей»

Марина KRASSOVKA – тату-мастер, ди-джей, блогер рассказала о жизни и своей профессиональной деятельности читателям АртМосковии.

– Как вы пришли к решению стать тату-мастером, и что вдохновило вас в этом искусстве?

– Моя история с татуировками началась ещё в подростковом возрасте. С 15 лет я вращалась в кругу татуированных рокеров и других неформалов, где татуировки казались мне чем-то абсолютно естественным. В 16 лет я сделала свою первую татуировку. Если бы мне тогда сказали, что я стану тату-мастером, я бы не поверила. Я любила рисовать и училась в художественной школе, но не думала, что это станет моей профессией.

Однажды, на сеансе у моего тату-мастера, он предложил мне попробовать себя в тату-индустрии. Несмотря на свои художественные навыки, я сомневалась, смогу ли я нарисовать эскиз и потом реализовать его. И самый главный вопрос — пойдут ли люди к новичку. Но он поддержал меня, убедив, что всё получится. Я попробовала, и это меня настолько сильно увлекло. Клиенты приходили ко мне, даже несмотря на мой небольшой опыт, и были довольны результатом. Не знаю точно, что им нравилось, может быть, атмосфера, может быть, качество работы, а может быть, они чувствовали, что мне нравится этим заниматься и поэтому я полностью отдаюсь работе. Они приводили друзей, и я поняла, что нашла своё призвание.

Почему я занимаюсь этим? Потому что это искусство, которое живёт на людях, его видят другие. Это частичка меня, которая остаётся с человеком. Каждый раз, когда он смотрит на свою татуировку, он вспоминает момент её создания и все свои чувства. Это невероятно — создавать искусство, которое живёт вместе с людьми.

– Ваша борьба и умение отстаивать себя, привитые с детства, сыграли ли они роль в выборе профессии тату-мастера?

– Да, безусловно. Я также занимаюсь татуировками, которые скрывают шрамы — от операций, аварий или других тяжёлых ситуаций. Это помогает людям обрести новое восприятие своего тела, полюбить его заново и преодолеть боль. Это важная часть моей работы.

– Какие вызовы и трудности вы испытывали на этом пути?

– В тату-индустрии высокая конкуренция, и люди демпингуют цены, что создаёт дополнительные сложности. Однако каждый тату-мастер находит своего клиента, независимо от цены. Главное — не останавливаться на месте. Считаешь себя суперпрофессионалом — значит, ты остановился в развитии. Нужно всегда стремиться к лучшему.

– Марина, сейчас вы популярный и востребованный тату-мастер. Вы расширили сферу деятельности и стали DJ. Что побудило вас сделать этот шаг?

– В молодости я часто посещала крупные мероприятия, такие как Open Air и Kazantip, где познакомилась с диджеями, давно работающими на сцене. В 17 лет я подружилась с DJ Profit и Виктором Строгановым, восхищаясь их способностью чувствовать энергетику зала и управлять настроением. Хотя родители говорили, что у меня нет музыкальных талантов, год назад я решила попробовать диджеинг. С первого занятия стало очевидно, что у меня есть слух и чувство ритма. Я решила развивать это направление и продолжаю заниматься им до сих пор.

– Кто вдохновил вас стать DJ?

– Значительное влияние на меня оказали DJ Profit, Виктор Строганов и мой учитель DJ KITONE. Они помогли мне осознать свои способности и поддержали на первых шагах. DJ James Hype, DJ Holly Goof и Chris Lake также вдохновляют меня. Их мастерство в микшировании и создании уникальных сетов всегда заводит толпу и создаёт атмосферу на танцполе.

– Какие музыкальные стили вам нравятся миксовать и играть на выступлениях?

– Мне нравится играть Afro house, deep house, bass house и drum and bass. Эти стили позволяют мне экспериментировать и создавать уникальные музыкальные миксы, находящие отклик у разных слушателей. Обожаю видеть, как под мою музыку танцует абсолютно каждый на вечеринке — это главная награда для DJ.

– Как ваши навыки и опыт в тату-индустрии помогают вам в работе DJ?

– Опыт работы в тату-индустрии научил меня многому, что помогает и в диджеинге. Развитая мелкая моторика, которую я приобрела в процессе создания татуировок, позволяет мне более точно и ловко работать с диджейским оборудованием. Внимательность к деталям, необходимая при создании сложных татуировок, — в создании качественных музыкальных миксов, где важно учитывать каждую мелочь. Пространственное мышление, развитое благодаря рисованию и проектированию татуировок, — лучше понимать структуру и композицию музыкальных треков, а также правильно выстраивать их последовательность в сетах. Эти навыки позволяют мне быть более уверенной и профессиональной в обоих направлениях.

– Как вы сочетаете работу тату-мастера и DJ? Какие есть преимущества и недостатки в этом?

– Сочетать просто, потому что диджеи редко играют днем или утром. Утром и днем я тату-мастер, а вечером и ночью — диджей. Недостатков я не вижу. В моем мире это сочетание — огромное преимущество, потому что я развиваюсь со всех сторон и кайфую каждую минуту, будь то татуировка или вечеринка.