Илья Гуров возвращает в детство в своем новом сингле «Экзюпери»

«Мы все когда-то были детьми»... Отсылки к легендарному «Маленькому принцу», на котором выросло не одно поколение детей и который прививает правильные жизненные ценности, показывая что такое настоящая дружба и любовь, неслучайны.

18 января 2023 года выходит свежий релиз « Экзюпери » Ильи Гурова.

«Так случилось, что в первый месяц нового года, естественным образом, из моей жизни отсеялись определенные персонажи, с некоторыми осталась связь, а с кем-то пропала совсем, но появилось много людей, с которыми мы смотрим в одном направлении и идем вперед. «Экзюпери» - это современный поп, с элементами винтажной ностальгии, который можно слушать в любое время года, в любой жизненной ситуации. Мой неизменный соавтор, саунд-продюсер Дмитрий Рязанов создал уникальный звук, а мы с котом Элтоном сочинили неизбитый текст. 🙂

Я желаю каждому найти своего важного человека, единственного, будь-то друг, подруга, любовь, или просто Человек, который будет ценить и беречь вас, как Маленький Принц свою Розу и, наоборот, кого будете беречь вы! Наш «Экзюпери» уже в сети.» - Илья Гуров.

«Зорко только сердце - ты моё слышишь?!», - слушайте то, что подсказывает вам ваше сердце и берегите своих близких. Сингл, который доступен на всех цифровых витринах, выпустило Издательство «Монолит».

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