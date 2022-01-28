Владимир КИСЕЛЁВ: «Мы уважаем всех коллег, но «Землян» на сцене представляем я и Игорь Романов»

28 января 2022 года на площадке «Omega Tsvetnoy Rooftop» состоялся пресс-ланч с участием отцов-основателей группы «Земляне», барабанщика Владимира Киселёва и гитариста Игоря Романова.Музыканты впервые лично подробно рассказали о причинах воссоединения, вспомнили самые яркие страницы истории коллектива и представили новый альбом.

Прошедший год стал для группы «Земляне» богатым на события. Владимир Киселёв и Игорь Романов воссоединились после перерыва в несколько десятилетий. Молодежное комьюнити Вконтакте назвало песню «Трава у дома» самым исполняемым треком в караоке, а согласно опросуВЦИОМ, почти половина россиян ассоциирует именно с этой песней всю российскуюкосмонавтику.

«Идея о воссоединении витала в воздухе. Прежде всего, материальная составляющая сыграла роль, – шутит Владимир Киселёв. – Наступил опасный возраст, когда можно ещё немного потянуть – и опоздать. Мы решили ухватить жар-птицу, пока она ещё летает».

«Чем мне заниматься, если не музыкой? – рассказывает Игорь Романов. – Недавно голос сверху сказал: делай то, что умеешь лучше всего. А лучше всего я умею писать песни и играть на гитаре. Своим объединением мы хотим показать, что такая музыка есть, и её можно слушать до сих пор».

Владимир Киселёв рассказал о планах группы на 2022 год. Коллектив выпускает диск с новыми и перезаписанными песнями. Одна сторона альбома будет полностью посвящена новым композициям Игоря Романова. Также Владимир Киселёв отметил, что в ближайшее время группа намерена анонсировать концерты. Более конкретные планы будут озвучены музыкантами ближе к апрелю.

Пока же всё внимание группы сконцентрировано на подготовке диска, который увидит свет уже в ближайшие несколько недель.

«Я с первых дней существования группы был не только музыкант, но и продюсер, – рассказал Владимир Киселёв. – Даже в советское время мы никогда не подстраивались под то, что модно. Может быть, поэтому наше возвращение стало таким успешным. Наши оппоненты порой пытаются нас уязвить, назвав «государственной» рок-группой. Но в старые времена мы ни разу не выступали в Кремле, не выступали на комсомольских мероприятиях. Да и песен «государственных» не исполняли».

Музыканты вспомнили самые яркие эпизоды из своего длинного творческого пути.

«Москва была местом, где процветала бардовская песня. А в Ленинграде царил рок, – вспоминает Владимир Киселёв. – Мы были уверены в своём успехе, ведь до того, как выйти на большую сцену, мы играли в Ленинграде каверы. Давали по два концерта в неделю, исполняя песни Led Zeppelin, Nazareth и других групп. И, кстати, тем самым подставлялись: в те времена это была рискованная история».

Концерты группы «Земляне» всегда были грандиозными шоу, неотъемлемой частью которых являлось мощнейшее техническое обеспечение. В связи с этим группа не всегда могла летать на выступления, перемещаться во время гастролей приходилось на трейлерах и приезжать заранее, чтобы смонтировать оборудование. И, конечно, тур, который запланирован группой в этом году, не должен уступать по размаху тем временам. Что касается заграничных гастролей, музыканты допускают возможность выступления на международных фестивалях.

На пресс-ланче была затронута и тема взаимоотношений нынешнего состава группы с участниками, которые пели в коллективе в разные периоды его истории.

«В разные времена в группе «Земляне» играло очень много музыкантов. Если мы всех соберем на сцене, нам придется присвоить лавры хораАлександрова. Мы ко всем относимся с уважением, но сегодня группу представляем я и Игорь, как основатели «Землян». А также Борис Аксёнов, который вместе с нами стоял у истоков группы, – прокомментировал Владимир Киселёв. – Рок-н-Ролл – высшее проявление коммуникации людей. Rolling Stones колесят по всеми миру, Queenиспользуют голограмму и выступают «вместе» с Фредди Меркьюри. Не вижу смысла делить мир на «молодых» и «старых» артистов».

Конечно же, возник и вопрос о борьбе с неправовым использованием песен группы.

«Времени не хватит – отлавливать детей лейтенанта Шмидта. Самое адекватное – это выпускать новую продукцию и играть так, чтобы это невозможно было повторить, – ответил Владимир Киселёв. – Я обещаю, что на наших концертах вы увидите очень высокий технический уровень».

На пресс-ланче была поднята злободневная тема – блокировка канала группы «Земляне» в YouTube.

«Мои действия были полностью сосредоточены на продвижении Крымской весны. Наши артисты награждены государственными наградами за поддержку граждан. Поэтому причина блокировки – на поверхности. Но не могу сказать, что нас это очень тронуло. Мы два месяца даже внимания не обращали на блокировку. Я всё равно уверен, что критерий популярности – пластинки, сборы. Когда тебя где-то заблокировали, а потом ты приезжаешь в полный зал – это говорит само за себя», – ответил представителям прессы Владимир Киселёв.

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