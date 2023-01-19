Сюрреализм и диско переплелись в новом клипе Копёнкина «Дали»

Встретились как-то раз сюрреализм и диско… и появился новый клип Копёнкина «Дали». Это музыкальная картина, которая собрала работы многих известных художников – от Таро Окамото и Одилона Редона до Пабло Пикассо и, конечно, самого великого Сальвадора Дали.

Копёнкин снял клип на песню «Дали», в котором обыграл неожиданное сочетание классических картин мастеров сюрреализма и ярких диско-ритмов. Режиссером клипа стал Сергей Козлов. Предыдущие релизы музыканта были тепло встречены слушателями и попадали в редакторские плейлисты «Русская поп-музыка» Яндекс Музыка и «Новый русский рок» VK музыка.

«Вокруг множество талантов, которые занимаются своим делом, стараются. А великих творцов единицы. Я вдохновился их дерзкой, игривой непосредственностью и нагло вторгся в гениальные картины, чтобы оставить на них и свой виртуальный след», – говорит Копёнкин.

Поговорить с «Сидящей женщиной в голубом платье» Пикассо, откусить яблоко у «Сына человеческого» Магритта, посмотреть на представление во «Французском театре» Челищева – все это возможно в новом клипе «Дали». В клипе также появляются и другие картины мастеров, среди которых работы «главного героя» песни Сальвадора Дали ​​«Сон» и «Постоянство памяти».

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