«Мне снова 18»: Дмитрий Нестеров выступит в Доме кино с концертом в сопровождении оркестра

18 февраля в Доме кино состоится большой концерт Дмитрия Нестерова в сопровождении симфонического оркестра. В программе «Мне снова 18» провзвучат: одноименная композиция о вечной молодости, «Жизнь хурма», «Московская зима», «Шашлычок» и, конечно, нетленные хиты: «На поле танки грохотали», «Песня солдатская моя», «В землянке», «Великая российская земля».

На концерте зрителей ждет приятный сюрприз. Легендарная фолк-группа «Балаган Лимитед» - лауреат Песня года, Шансон года, выйдут на сцену чтобы вместе с Нестеровым исполнить песни, успевшие стать хитами, под необычный аккомпанемент симфонического оркестра. И обязательно прозвучит мега-хит «Чё те надо».

Специальные гости: Виталина Цымбалюк-Романовская, группа «ПЯТЕRО», детский ансамбль «Нотки Арно», Международный фонд памяти Арно Бабаджаняна.

Концерт станет настоящим подарком накануне 23 февраля для всех, кто любит народные патриотические песни в душевном исполнении Дмитрия Нестерова.

Дмитрий Нестеров - певец, автор песен, участник телепроекта на Первом канале «Голос», обладатель премии телеканала RU.TV Беларусь в номинации «Лучшее мужское видео», телеведущий (НТВ, ВГТРК), участник марафона «Ээхх, Разгуляй» радио «Шансон» в СК Олимпийский, Посол Доброй Воли «МосВолонтер», победитель международного конкурса «Московская Весна A'capella», участник церемонии открытия 35-го Московского Международного Кинофестиваля с авторской версией всемирно известного хита «In the death car», премия BLOGGERS MUSIC AWARDS.

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