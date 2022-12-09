Имена 25 якутских героев Великой Отечественной войны внесены во всенародный исторический проект «Лица Победы»

7 декабря, накануне Дня Героев Отечества России, в Музее Победы в Москве состоялась патриотическая акция «Поклон героям всех времен». Акция прошла в Музее Победы в рамках Дней Якутии в Москве, посвящённых 100-летию Якутской АССР. В мероприятии приняли участие ветераны, жители блокадного Ленинграда, а также участники специальной военной операции.

Якутяне внесли в архив истории подвигов 25 земляков. Среди них – рассказ о боевом пути Владимира Лонгинова, командира пулеметного расчета. Он отличился при форсировании Днепра: в ночь на 25 сентября 1943 года одним из первых на подручных средствах со станковым пулеметом форсировал Днепр, огнем прикрывал переправу, уничтожил более 80 гитлеровцев. Также в проекте увековечены биографии легендарного «снайпера без промаха» – Федора Охлопкова, который уничтожил из снайперской винтовки 429 гитлеровских солдат и офицеров. Включены в проект и имена летчиков-якутян. Один из них, Иван Шаманов, выполнил 129 боевых вылетов, потопил 4 вражеских транспорта, в боях сбил 8 самолётов противника, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

«Сегодня имена 25 якутян – Героев Советского Союза – включены во всенародный исторический проект «Лица Победы», в котором будут сплетены миллионы судеб наших соотечественников. Якутяне – храбрые воины, которые с давних времен смело и без колебаний встают на защиту Родины. Во время Великой Отечественной войны на фронте воевали более 65 тысяч якутян. Более половины из них полегли на полях сражений. Мы помним их подвиг. Наша обязанность – сохранять историческую память народа, передавать молодому поколению правду о войне, воспитывать его в духе народа-победителя, народа-освободителя», – сказал во время патриотической акции глава Якутии Айсен Николаев.

Он также отметил роль участников специальной военной операции, которые сегодня защищают будущее страны.

«Сегодня наша страна переживает большие испытания, но наш боевой дух крепок и непреклонен. Наши бойцы-якутяне с оружием в руках защищают будущее великой и могучей России. Так же, как и в далекие годы войны с фашизмом, жители республики активно участвуют в оказании гуманитарной помощи для бойцов – собирают деньги, отправляют необходимое обмундирование, технику, одежду и даже домашнюю еду, поддерживают семьи военнослужащих. Уверен, общими усилиями, сплочением, силой духа и верой в победу мы преодолеем этот сложный период. Правда и справедливость обязательно восторжествуют. Нас ведёт святая любовь к своей Родине и вера в её светлое будущее. И победа будет за нами!» – подчеркнул глава Якутии.

Особое место в программе мероприятия занял молебен в исполнении артистов Театра Олонхо. Действо объединило алгыс – обряд благословления защитников страны, традиционные песнопения в старинном якутском стиле и круговой сакральный танец народа саха — осуохай.

Также в Зале Славы прошла литературно-музыкальная программа. Песни и стихи военных лет, современные произведения прозвучали в исполнении артистов Государственного Театра оперы и балета Республики Саха им. Суоруна Омоллоона, государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», студентов Арктического государственного института культуры и искусств и якутян-студентов Щепкинского театрального училища.

Напомним, «Лица Победы» – это самый масштабный проект, посвященный сохранению памяти обо всем военном поколении. Это крупнейший архив – цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом. Здесь собрано более 700 тысяч семейных историй. Цель проекта – увековечить память обо всех, кто внес личный вклад в Великую Победу.

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