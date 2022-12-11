ВЛАДИМИР: Параллельная программа выставки «Искусство быть: запредельно близко»

19 декабря на выставке «Искусство быть: запредельно близко» Валентина Андреева представляет арт-объект под названием «Ткань слуха». В основе проекта лежит личная история слабослышащей художницы. Ткань слуха – это разговор о восприятии звука слабослышащим человеком: метафора ограничений, искажений, недоговоренности и неприятия своих особенностей. «Прорези ткани слуха», в которые пропадает часть аудиоинформации, ненадежное, зыбкое переплетение заставляет слабослышащего человека сомневаться в достоверности воспринимаемой им звуковой картины мира. Сплетенные вручную шелковые полосы становятся большим полотном, движение которого позволяет прорываться свету и воздуху: но лишь отрывками, частями, с упущениями.

В этот день Валентина расскажет о своём повседневном опыте, особенностях обучения, получения профессии, изучения других языков, а также о том, как она пришла в искусство и какие темы исследует. Автор предлагаем нам вместе задуматься о том, что не стоит оценивать собеседника по первому впечатлению и не сравнивать его с собой.

Формат творческой встречи предполагает участие профессиональный аудитории: подчеркивая роль слабослыщащего человека без знания жестового языка и его «пограничного положения» меж двух сообществ, художница и модератор дискуссии приглашают к разговору об инклюзивных практиках, которые музей может предложить слабослышащим без знания жестового языка.

Выставка «Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Выставка завершит работу 22 января 2023 года.

Где? Владимир. Центр современной культуры «Флигель». Вход свободный.

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