Теперь в одной лодке: Костюшкин и Музыченко испугали пару молодоженов

музыканты

В Сети завирусилось видео, где целующихся на набережной Москва-реки новобрачных прерывает шумная компания молодых людей, проплывающих на моторной лодке. Казалось бы, ничего необычного, кроме личностей «гуляк»: ими оказались солист группы The Hatters Юрий Музыченко и певец Стас Костюшкин. Судя по музыке из колонок, музыканты снимали клип на совместную песню. Символично, что, похоже, это будет ремейк на хит «Белое платье».

