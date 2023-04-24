Иммерсивное шоу «Морфеус»: маска меняет всё

Театр, который существует только в вашем воображении – иммерсивное шоу «Морфеус» основано на том, что зрителям завязывают глаза, а затем погружают в воображаемый мир с помощью активных органов чувств: зрители слышат звуки, чувствуют запахи и вкусы, осязают вещи и предметы. Шоу длится 90 минут – именно это время требуется человеку, чтобы нейроны головного мозга начали перестраиваться и четче ощущать звуки, ярче чувствовать вкусы, острее ощущать запахи и более чутко воспринимать прикосновения. Сегодня мы поговорили с художественным руководителем театра «Морфеус» Дмитрием Копыловым о том, как шоу помогает пробудить эмоции и встретиться с самим собой.

– Расскажите, как возникла сама идея театра «Морфеус»?

– Вожатым в одном детском лагере нужно было как-то развлекать детей. И они придумали объединить идею ролевой игры с театром: каждый играющий персонаж играет свою роль и влияет на происходящее – и это все при закрытых глазах! Это позволяет путешествовать в тех мирах и тех ситуациях, которые было бы крайне сложно или невозможно реконструировать при помощи декораций и света. Все делает воображение. Позже такая смесь театрализованного представления и ролевой игры трансформировалась в шоу Морфеус и приобрела тот вид, который шоу имеет сейчас. Сейчас в нашем репертуаре 6 абсолютно разных спектаклей.

– Кем разрабатывается сценарии спектаклей «Морфеуса»?

– Повторов нет! Все сюжеты придуманы в разное время, по разным схемам. «Ответ Гиппократа» родился случайно, когда один из основателей лежал в больнице, а шоу «22'07» мы делали как некий анти-«Ответ Гиппократа». Если в «Ответе Гиппократа» все происходит внутри здания, то тут – на открытом пространстве.

– Вы консультируетесь с психологами при разработке сюжетов или скриптов?

– Да, конечно. Шоу-импровизацию «Вдох» мы разрабатывали с коучами и психологами. Этот спектакль создан для пробуждения внутреннего ребенка: в нем идет акцент на свободное воображение, которое ничего не боится, которое готово создать любую картинку. Никаких ограничений!

– Ваши спектакли можно назвать психологическим шоу, или психологическим квестом, или же это квест для острых ощущений?

– Конечно, все, что работает напрямую с воображением, – психологическое. Закрытые глаза позволяют активировать те участки мозга или сознания, которые в обычное время спят. Воображение бывает продуктивное и репродуктивное. Репродуктивное воображение – это когда мы вспоминаем что-то, накладываем на внутренний экран. Продуктивное воображение – это когда мы что-то новое придумываем. Воображение – это не просто способность картинки вспоминать в голове, это еще и способность соединять рациональные понятия: дружба, любовь, ненависть, страх и т.д. и какие-то эмоциональные всполохи. Когда работает воображение в Морфеусе, наше рациональное понятие «дружба» насыщается нашими эмоциональными ощущениями и переживаниями о том, что такое «дружба». Это помогает нам соединить эмоциональное и рациональное, через рациональное выходить к каким-то идеалистическим принципам. Это дает ощущение, что все происходит как будто в жизни, но не в жизни, немножко такое смешанное и перепутанное. Так можно многое узнать о себе и о компании, с которой ты пришел на спектакль. Иногда происходит полный катарсис! Морфеус – это про понимание себя, про развитие собственного воображения, про развитие философского импульса внутри себя.

– Как вы определяете цели и задачи, которые стоят перед театром, перед вами? Что вы хотите показать миру и людям?

– Наша глобальная цель – расшевелить человека, немножко встряхнуть, чтобы он мог обратить внимание на себя, на свои переживания, на его эмоции, на то, как он взаимодействует с миром, с друзьями и с самим собой. Подтолкнуть немножко к какому-то дальше немножко осознанному и, может быть, более счастливому существованию.

– Получается, что каждый спектакль направлен на пробуждение разного типа эмоций?

– Тут дело не только в эмоциях. С одной стороны, эмоции очень важны, с другой стороны, должен быть классный сюжет. Если бы мы воздействовали только на эмоции, было бы, скучно. Сюжет очень важен! Наши истории, сеттинги, совершенно разные. Можно выбрать реализм и апокалипсис, можно – ностальгический сосновый лес. Кому-то больше подойдет мальчишник в Вегасе, кому-то – приключения в духе Индианы Джонса. Это работает так: неинтересно – погрузиться сложно, но возможно. А если интересно – погружаешься моментально.

– Случается такое, что во время спектакля зрители слишком бурно начинают выражать свои эмоции, свои переживания по поводу происходящего?

– Конечно. Кто-то может кричать, материться, плакать – и это нормально, мы не запрещаем этого делать, главное, чтобы все это шло на пользу. Некоторые вскакивают от переизбытка чувств. Это абсолютно нормально, ведь Морфеус дарит действительно уникальный опыт.

– Что вы делаете, если просят выйти, не выдерживают такой эмоциональной перегрузки?

– Мы выводим человека в приемную зону, общаемся с ним, успокаиваем. К сожалению, вернуться в спектакль нельзя, потому что в сюжете невозможно выпасть из него, а затем вернуться – все как в жизни. Человек может подождать друзей в Морфеусе, послушать, как они смотрят спектакль, а может подождать их в кафе.

– А бывает, наоборот, что вы видите, что человеку как-то скучно, что он не погружается? Пытаетесь вовлечь или…?

– Естественно. У наших ведущих есть несколько механизмов для возвращения зрителя в сюжет. Мы понимаем, что не все могут сразу принять отсутствие зрения и мгновенно погрузиться в шоу. Чаще всего такое случается, когда зрители совершенно не понимают, на что они пришли. Они думают, что сейчас их будут развлекать, а в итоге они во время спектакля встречаются с самим собой. Не все к этому готовы. Но большинство быстро подхватывают сюжет и подключаются.

– Почему стоит посетить «Морфеус»?

– Этот опыт вы не испытаете нигде, кроме Морфеуса. Потому что такого не делает никто в мире, и мы это делаем настолько профессионально, насколько никто в мире этого не делает. Так внутрь себя взглянуть вы не сможете нигде.

– С кем отправиться получать новый опыт?

– «Морфеус» – универсален! Формат шоу будет интересен всем: его можно посетить соло, со второй половиной, подругой или другом, однокурсниками и даже с коллегами.

Помните: в «Морфеусе» вы – полноценные герои спектакля! Это очень захватывает.

Сегодня «Морфеус» – это успешное иммерсивное шоу с филиалами в Красноярске, Сочи, Пензе, Абакане, Тюмени, а также за рубежом – в Лондоне, Любляне, на Кипре, в Китае. В московском «Морфеусе» играют 110 спектаклей в месяц.

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