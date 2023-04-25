Телесная терапия в танцах: в Москве открылась первая в России студия танцев с телесно-ориентированным подходом «Nirvana»

Основная концепция Студии заключается в том, чтобы научить женщин чувствовать лучше свое тело и состояние и приумножить все эти ощущения, то есть делать их ярче и продолжительнее. В студии будут работать психолог и коуч, которые помогут девушкам решить разные психологические проблемы. Основатель и маркетолог провели многочисленные исследования и поняли, что такой студии не существует в России.

Основатель студии танцев «Nirvana» Крис

21 апреля состоялось открытие студии танцев для женщин, которые хотят убрать блоки в теле и проработать страхи, а также — раскрыть женственную часть себя. Концепция с телесно-ориентированным подходом уникальна. Движения в танце и задания, которые дают преподаватели студии, направлены на работу и с телом, и с головой. Любая девушка может таким образом изучать себя. Ведь тело держит больше информации, чем голова. Это глубокий процесс, который по итогу приводит к ресурсному состоянию.

На открытии выступила команда студии с номером, который поставил хореограф «Танцы на ТНТ» Виталий NINJA. И основатель студии Крис рассказала, почему их концепция уникальна.

«Суть телесно-ориентированного подхода заключается в том, чтобы не делать заученные движения и не выполнять их механически. Это умение телесно ощутить все, что происходит с нами, то есть по сути телесная терапия - это то же самое, что поход к психологу, и как в психотерапии, там есть много разных инструментов», — рассказывает основатель студии танцев Крис.

— Что для тебя женственность?

– Женственность — это когда девушка принимает каждую клеточку себя, качества, состояние и то, что снаружи (то, как она выглядит). То есть это безоговорочное и полное принятие себя. Потому что только в таком случае она становится счастливой.

И девушка, которая себя принимает, она ощущает себя в теле, не летает где-то в грезах, а находится в моменте.

— Почему важно прокачивать женственность?

– Потому что сейчас время, когда вокруг много информационного шума, и многие, как ни странно, в 21 веке до сих пор диктуют нам, как надо выглядеть. И поэтому чтобы чувствовать себя комфортно, важно заниматься тем, что находится у вас внутри. К сожалению, работа от внешнего к внутреннему не работает, поэтому мы в Нирване начинаем работать через внутреннее, проецируя на внешнее.

— В чем суть телесно-ориентированного подхода?



– Суть телесно-ориентированного подхода заключается в том, чтобы не делать заученные движения и не выполнять их механически. Это умение телесно ощутить все, что происходит с нами, то есть по сути телесная терапия - это то же самое, что поход к психологу, и как в психотерапии, там есть много разных инструментов.

Тело — это то, что никогда вас не обманет. Например, мы в стрессовые моменты начинаем чувствовать какие-то боли в теле. Соответственно, если попытаться туда заглянуть с телесно-ориентированного подхода в танце, то можно много чего интересного найти и понять: корни каких-то проблем или, наоборот, найти какие-то приятные состояние, куда можно возвращаться. Телесная терапия — это также поиск комфортных состояний. И у нас в танцевальные занятия интегрирован этот метод и, естественно, тренеры будут интересоваться состоянием гостей, направлять в эти состоянии, выводить из плохих эмоций именно при помощи движений.



— То есть вы можете помочь решить даже какую-то психологическую проблему?

– Да, естественно мы можем помочь в этом вопросе через танец. Также у нас в студии есть коуч и психолог, которые могут тоже в комплексе помочь решить любой запрос. То есть телесная терапия — это не только про проработку и танцы. Это и про то, как мы идём к цели, как наше тело откликается на это. И в комплексе с танцами/психологом/коучем телесная терапия будет работать ещё лучше.

— Расскажи на примере, как будет работать телесно-ориентированный подход в танцах

– У каждого из нас есть много блоков, зажимов и, вроде бы ничего, мы живем, делаем бытовые вещи и кажется, что все окей. Но на самом деле, чем больше мы накапливаем этих зажимов, тем больше энергии у нас сливается. И в определённый момент просыпаемся утром и чувствуем, что у нас нет сил идти дальше на работу, к своим целям. Люди называют это выгоранием, но по факту это может быть связано с тем, что игнорировали своё тело.

Сейчас у многих запрос на сексуальность. Всем хочется быть раскрепощенным, красивым. Если мы рассматриваем сексуальность, то большую часть сексуальной энергии женщин «живёт» в бёдрах. Когда мы работаем с бёдрами, то уделяем внимание проявленности. Мы разрешаем себе быть такими, какими есть и появляться в мир. Бёдра например про это.

Работаем по-разному: можем через разговоры, через движения, танец, методов очень много.

В процессе, когда человек находится на занятии, ему может казаться, что вроде бы обычное занятие, мы просто разговариваем, вроде бы двигаемся, но на самом деле это то, что порождает большое количество процессов и кого-то нагоняют эти осознания и состояние после тренировки. Просто это работает более глубоко, поэтому оно менее заметно сразу.

И, мы не будем делать упор на том, чтобы за тренерами просто повторяли, как марионетки. Хотим, чтобы девушки, изучая хореографию, смогли проявить настоящую себя и рассказать педагогам, что с ними происходит, и эти чувства вылить в движения.

— Можно ли к вам ходить людям с ограниченными возможностями?

– Все зависит от того, на какие направления и с какими трудностями человек столкнулся. То есть важно глубоко изучить медицинскую карту клиента, потому что какие-то направления могут быть травмоопасными. Но танцевально-двигательная терапия, например, подошла бы таким людям. Ведь там упор идет не на танец в чистом виде, а на движения.

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