Императорский Монетный Двор наградил в ЦДРА победителей военно-исторической викторины «Георгий Жуков – Маршал Победы!»

В Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе состоялась торжественная церемония награждения победителей военно-исторической викторины «Георгий Жуков – маршал Победы!» памятной медалью «Г.К. Жуков» из коллекции Императорского Монетного Двора «Великие Россияне».

Военно-историческую викторину «Георгий Жуков – Маршал Победы!» Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе проводил совместно с Императорским Монетным Двором и Российским информационным агентством «Ветеранские вести». Она стартовала 13 февраля, была посвящена Дню защитника Отечества и затрагивала факты военной биографии легендарного советского полководца Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

На приглашение к участию в викторине откликнулось немалое число желающих проверить свои знания военной истории и биографии выдающегося полководца. Ответы на вопросы викторины присылали участники не только из Москвы, но и из Республики Северная Осетия – Алании, Подмосковья, Ленинградской, Курганской областей, Архангельска. В их числе и воспитанники Кадетского корпуса имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

К слову, один из участников – воспитанник Кадетского корпуса имени Г.К. Жукова Степан Проханов – является правнуком двух славных полководцев – Жукова и Василевского. Он – юнармеец, участник двух Международных Кремлевских кадетских балов, парадов на Красной площади 7 ноября, 4-кратный победитель проекта «Защита моделей военной техники», победитель и призер Жуковского зачета, в том числе проекта по теме «История военного искусства», победитель городского конкурса «Не прервется связь поколений».

На церемонии награждения выступил начальник ЦДРА – заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко, который вручил грамоты всем отличившимся участникам.

Выступивший вице-президент компании Императорский Монетный Двор Александр Шепелев отметил активную позицию молодых людей, живо интересующихся историей страны, и наградил отличившихся изготовленной компанией памятной медалью «Г.К. Жуков».

«Георгий Константинович в сознании россиян давно стал легендарной фигурой, а его имя – синонимом Великой Победы. Роль Г.К. Жукова в Великой Отечественной войне невозможно переоценить. Маршал Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа» (1943, 1944), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). Во время Великой Отечественной войны Жукову поручали самые ответственные участки. Решительность, целеустремленность, порой жесткость в отстаивании своего мнения – эти качества позволяли Жукову добиваться победы в самых сложных ситуациях. Именно Г. К. Жуков 9 мая от имени советского командования подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Памятная медаль, посвященная Г.К. Жукову, – дань уважения талантливому стратегу, твердому руководителю и патриоту своей страны», – рассказал вице-президент Императорского Монетного Двора Александр Шепелев.

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