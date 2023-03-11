Выставка «Монументалисты Строгановской школы» представлена в Галерее Нагорная

До 19 марта 2023 года в Галерее Нагорная Объединения «Выставочные залы Москвы» проходит выставка одного из ведущих ВУЗов страны, Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова, которая призвана показать достижения и положение дел в монументальном искусстве на современном этапе.

Сложившаяся система образования на кафедре «Монументально-декоративная живопись» Университета им. С.Г. Строганова всегда отличалась гибкостью обучающих программ, ориентированных на изучение лучших произведений мирового искусства, сохранение и развитие российских традиций живописной и рисовальной школ. В обучении преподаватели применяют методики работы в архитектурной среде и предлагают студентам освоить владение различными современными художественными материалами.

Плеяда великих мастеров сформировала уникальный художественный язык, с узнаваемым почерком монументалиста-строгановца, отличительной особенностью которого стал синтез профессионального мастерства академического рисовальщика, живописца, проектировщика, способного пластическими средствами живописи преобразовывать архитектурную среду, наполняя ее новыми смыслами и идеями. Наследие Баухауза и ВХУТЕМАСа с одной стороны и достижения русской реалистической школы с другой, сформировали стиль строгановской школы.

Продолжает и развивает традиции отечественной монументальной школы коллектив кафедры ̶ сплоченная команда профессиональных художников, способных решать сложные методические и творческие задачи.

На выставке будут представлены работы членов Российской академии художеств: В. Калинина, О. Филатчева, Г. Коржева, А. Васильцевой, И. Бондаренко, Е. Матько, Заслуженных художников РФ: А. Орловского, В. Васильцева, А. Устинова и многих других известных художников.

Зрители увидят разнообразие техник и материалов на примере работ профессоров, преподавателей, студентов, а также известных выпускников легендарной Строгановки. В залах галереи будут представлены: мозаики, эмали, росписи, сграффито, энкаустики, проекты и живописные работы.

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