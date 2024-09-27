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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUЭксперт МХПИ рассказал, как правильно сочетать фиолетовый с другими цветами в айдентике...

Эксперт МХПИ рассказал, как правильно сочетать фиолетовый с другими цветами в айдентике бренда

editor
By editor
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woman

Грамотное сочетание фиолетового с другими цветами в айдентике бренда может усилить его визуальное воздействие и подчеркнуть ключевые ценности компании. Однако неправильный подбор цветовой палитры рискует создать визуальный диссонанс и ослабить восприятие бренда. Об этом рассказал Раушания Шафикова, заведующая кафедрой художественных дисциплин Московского художественно-промышленного института (МХПИ).

Фиолетовый цвет, образованный смешением красного и синего, обладает уникальной способностью сочетаться с широким спектром других цветов. Это делает его гибким инструментом в создании айдентики бренда. Однако эффективность такого сочетания зависит от конкретного оттенка фиолетового и целей, которые преследует бренд.

Раушания Шафикова отметила, что сочетание фиолетового с золотым традиционно используется для создания ощущения роскоши и престижа. Этот тандем можно наблюдать в брендинге компании Hallmark, где глубокий фиолетовый в сочетании с золотым создает атмосферу элегантности и высокого класса. 

Интересным примером нестандартного, но эффективного использования фиолетового является брендинг FedEx. Компания сочетает умеренный оттенок фиолетового с оранжевым, создавая яркий, запоминающийся контраст. Такое сочетание помогает бренду выделяться и одновременно передает идею энергичности и надежности.

При создании более современного и технологичного образа фиолетовый часто сочетают с белым или светло-серым цветом. Такой подход можно наблюдать в брендинге Twitch, где фиолетовый на белом фоне создает ощущение свежести и инновационности.

Заведующая кафедрой художественных дисциплин МХПИ подчеркнула, что при выборе цветовых сочетаний важно учитывать психологическое воздействие каждого цвета. Например, сочетание фиолетового с зеленым может создать ощущение баланса между креативностью (фиолетовый) и стабильностью (зеленый). Это сочетание может быть эффективным для брендов, стремящихся подчеркнуть свою инновационность и надежность одновременно.

Однако существуют и рискованные сочетания. Например, комбинация фиолетового с ярко-красным может создать визуальное напряжение и восприниматься как агрессивная. Такое сочетание следует использовать с осторожностью и только если оно соответствует характеру бренда. Важно также учитывать культурный контекст при выборе цветовых сочетаний. В некоторых культурах определенные комбинации цветов могут иметь специфические значения или ассоциации. Например, в западной культуре сочетание фиолетового и зеленого часто ассоциируется с Хэллоуином, что может быть нежелательным для серьезного корпоративного бренда.

Эксперт отметил, что тренд на использование градиентов в дизайне открывает новые возможности для работы с фиолетовым цветом. Плавный переход от фиолетового к розовому или синему может создать современный и динамичный образ, что особенно эффективно для цифровых брендов. При работе с фиолетовым в айдентике бренда ключевым фактором является баланс. Фиолетовый — сильный цвет, и его чрезмерное использование может перегрузить визуальный образ. Поэтому часто эффективнее использовать его как акцентный цвет, дополняя основную, более нейтральную палитру.

Правильный выбор цветовых сочетаний с фиолетовым может значительно усилить визуальное воздействие бренда. Комбинация фиолетового с золотым создает ощущение роскоши, с белым — современности и инновационности, с зеленым — баланса между креативностью и стабильностью.

Важно избегать визуально напряженных сочетаний, например, фиолетового с ярко-красным. Использование фиолетового в градиентах открывает новые возможности для создания динамичного образа. При этом ключевым фактором остается баланс — фиолетовый часто эффективнее использовать как акцентный цвет, дополняющий основную палитру бренда.

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