Российские звезды поздравят композитора Олега Иванова с 75-летним юбилеем на сцене Кремля

28 марта в 19:00 на главной сцене страны – в Государственном Кремлёвском Дворце – состоится юбилейный концерт выдающегося отечественного композитора и исполнителя Олега Иванова «Песня, моя песня!». Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором проекта выступает Союз композиторов Евразии, президентом которого является Андрей Батурин.

Олег Иванов – выдающийся отечественный композитор и исполнитель, внесший значительный вклад в развитие современного музыкального искусства. В песнях композитор выражает свое мироощущение, наполненное оптимизмом, богатством эмоций и настроений, созвучное нашему времени и не теряющее своей актуальности на протяжении почти 50-ти лет жизни в искусстве.

Будущий композитор появился на свет в конце 1947 года в Алтайском крае. С ранних лет он проявлял любовь к музыке. Окончив школу, он поступил в медицинский институт. Однако, творчество не отпускало молодого человека, и уже на первом курсе вуза, он начал активно участвовать в студенческих концертах, сочинял и исполнял свои хиты. Несмотря на то, что преподаватели пророчили ему медицинскую карьеру, Олег Иванов решил посвятить свою жизнь искусству и поступил в Новосибирскую консерваторию, где освоил профессию композитора.

С 1976 года и по сей день он активно пишет песни, а также сотрудничает со многими творческими коллективами и эстрадными артистами.

С 1978 г. являлся членом Союза Композиторов СССР, а с 1994 г. — членом Международного союза эстрадных деятелей. В начале 1990-х Олег Иванов с поэтом Львом Ошаниным провели более двадцати совместных авторских концертов для белорусских областей, пострадавших в результате аварии в Чернобыле.

Лучшим произведением Олега Борисовича считается песня «Олеся». Впервые она прозвучала в 1978 году и сразу стала хитом. С тех пор ни одно выступление ансамбля «Сябры» не обходится без ее исполнения. Среди его других, не менее талантливых и любимых всеми композиций: «Товарищ», «Талая вода», «Горлица», «Завалинка», «Печки-лавочки», «Горький мед», «Песня, моя песня», «Мамин крестик» и др.

Сегодня Олег Иванов — председатель песенной комиссии Союза московских композиторов, председатель жюри Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона, член Общественной Палаты Союзного государства РФ и республики Беларусь.

Большое внимание Олег Борисович уделяет сотрудничеству с исполнителями, композиторами и поэтами из ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий. Он создаёт новые произведения на актуальную повестку дня, например, композицию «Донбасс — это наш Сталинград». Артисты филармоний и театров ДНР и ЛНР с удовольствием исполняют старые и новые песни прославленного артиста, а молодые авторы и исполнител каждый год принимают участие в возглавляемом Олегом Ивановым легендарном Международном конкурсе национальной патриотической песни «Красная Гвоздика» им. И.Д. Кобзона, где впервые прозвучала считающаяся неофициальным гимном ДНР песня «Донбасс за нами». 28 марта на сцене в Кремле выступит Алексей Аносов, солист Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им М. Бровуна, лауреат приза И.Д. Кобзона на конкурсе «Красная Гвоздика». На юбилейный концерт также приглашены поклонники творчества Олега Иванова из освобожденных территорий.

Награды и звания

Народный артист Российской Федерации (2006);

Премия Союзного государства в области литературы и искусства (2018);

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996);

Премия Ленинского комсомола (1982) — за песни о молодежи и комсомоле;

Шестнадцатикратный лауреат телевизионного фестиваля «Песня года».

Поздравить народного артиста Российской Федерации с 75-летним юбилеем придут его друзья и близкие, звёзды кино, театра и эстрады. Теплый праздничный вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра. На сцене ГКД выступят следующие артисты: Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Александр Серов, Денис Майданов, Татьяна Буланова, Екатерина Гусева, Александр Олешко, Анастасия Макеева, Дмитрий Колдун, Евгений Кунгуров, Аскар Абдразаков, Родион Газманов, Анна Семенович, Стас Костюшкин, Алексей Аносов, Алексей Петрухин, Алексей Воробьев, Сергей Войтенко, Александра Воробьёва, Вера Алдонина, Елизавета Долженкова, ВИА: «Сябры», «NEW Самоцветы», «Белые росы», ансамбль «Русская песня», группа «Наши», детские ансамбли: «Непоседы», «Домисолька». Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева и др

Ведущие концерта: Татьяна Веденеева и Евгений Кунгуров.

Олег Иванов, российский композитор, народный артист России:

— С коллегами-артистами мы подготовили настоящий подарок для москвичей и гостей столицы. Мой юбилейный концерт в Кремле станет праздником для ценителей прекрасной музыки. На главное сцене страны прозвучат как проверенные временем хиты, так и совершенно новые песни. В концерте примут участие мои друзья-исполнители и много известных молодых исполнителей. Уверен, каждый найдет песню по душе, приходите, дорогие друзья, скучать вы точно не будете!

В юбилейной программе «Песня, моя песня!» в исполнении автора и звезд российской эстрады прозвучат такие популярные произведения, как: «Олеся», «Товарищ», «Талая вода», «Горлица», «Завалинка», «Печки-лавочки», «Горький мед», «Глухариная заря», «Самовары-пряники» «На чем стоит любовь», «Зацветает краснотал» и многие другие хиты, а также новые песни композитора.

Андрей Батурин, российский музыкант, композитор, продюсер и общественный деятель:

— Олег Борисович — один из ярчайших представителей советской композиторской песенной школы, которую сегодня можно твердо считать своеобразным стержнем: альфой и омегой настоящей отечественной песни, где присутствуют слово и музыка, в которой есть хорошая мелодия, оригинальная гармония, профессиональный текст и профессиональное, понятное любому человеку исполнение.

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