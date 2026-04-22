«Индекс настоящего. Пиктограммы, которые смотрят на нас»: персональная выставка Игоря Новикова открылась в Москве

Мы давно перестали замечать знаки вокруг себя. Стрелка, силуэт человека на двери, перечеркнутая сигарета или иконка корзины — все это мелькает перед глазами десятки раз в день, не задерживаясь в сознании. Именно так и задумано: пиктограмму человек воспринимает «на автопилоте», в обход мышления. Проект «Индекс настоящего…» представляет Игоря Новикова как художника, в полотнах которого привычные символы превращены в главных действующих лиц.

Экспозиция организована по принципу «читального зала знаков»: это архив, в котором события человеческой жизни переданы посредством пиктограмм-паролей. Художник предлагает зрителю остановиться и увидеть сам процесс трансформации реальности в систему символов, которые начинают управлять нашим восприятием окружающего и действиями в нем. Здесь нет иллюстраций времени — художник отражает его течение посредством иконок, которые мы встречаем в городе, на экранах и в инструкциях. Они возникают по необходимости и исчезают за ненадобностью — так в картинах Игоря Новикова идет время.

Живопись — это пространство, в котором взгляд движется свободно. Можно остановиться, рассматривая детали, вернуться, додумать, почувствовать что-то свое. Пиктограмма устроена ровно наоборот: она не приглашает к размышлению, она выдает информацию, которую мозг мгновенно превращает в команду: «Сюда», «Стоп», «Опасно», «Идти», «Купить».

Когда эти два языка оказываются в одном пространстве, между ними возникает настоящее напряжение. Знак перехватывает внимание, пытается выстроить маршрут там, где маршрута нет. А живопись сопротивляется: она слишком сложная, слишком живая и пластичная, чтобы восприниматься однозначно. В том, чтобы показать это столкновение, и есть смысл выставки.

Вместо вспомогательной роли декоративного элемента или цитаты из поп-арта, которой современное искусство нередко наделяет чужеродные живописи детали, пиктограмма у Игоря Новикова играет роль главную — базового инструмента, с помощью которого он создает художественный образ современного мира. Мы живем в среде, которая постоянно нас классифицирует: пассажир, потребитель, нарушитель, пользователь, «доступ разрешен», «доступ закрыт». Пиктограмма — это и есть тот язык, которым среда разговаривает с человеком. Язык без интонации, без автора, без сомнений.

Знаки у Новикова нередко появляются поверх живописи, которая несет в себе культурную память — отсылки к классическим образам, к традиционным жанрам, к устоявшимся способам видеть. Это столкновение особенно острое: знакомое, «музейное» изображение вдруг маркируется как файл на экране. Художник не ностальгирует по «высокой» живописи и не обвиняет современность — он просто фиксирует: сегодня даже сложные вещи мы все чаще воспринимаем через короткие коды узнавания.

Отдельная тема — пиктограмма как портрет. Силуэт человека на знаке лишен всего индивидуального: ни лица, ни возраста, ни характера. Только функция. В серии работ, которую условно можно назвать «человек-схема», Новиков исследует, что происходит, когда этот безликий силуэт становится языком описания реального человека. Это не фантастика — это уже происходит в интерфейсах, в системах идентификации, в визуальной риторике массовой коммуникации.

Выставка охватывает несколько десятилетий творчества художника. Кураторы не ставили себе задачу выстроить экспозицию в хронологическом порядке, важно было поговорить со зрителем о реальности и пространстве знака, о музейной живописи и клиповом мышлении, о человеке и его образе — словом, об искусстве замечательного художника Игоря Алексеевича Новикова.

Кураторы: Марина Молчанова, Даниил Иванов, Никита Епихов.

Где? Галерея ARTinvestment.RU «21-й век», Москва, Гороховский переулок, 7.

Когда? До 24 мая.