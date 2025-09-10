VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Выставка «Марокканский альбом» Виктора Брагинского в РАХ

В.Э. Брагинский. «Уличный музыкант». 2015. б.пастель, 30х40. Собственность автора
В.Э. Брагинский. «Уличный музыкант». 2015. б.пастель, 30х40. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку произведений известного графика, заслуженного художника Российской Федерации и члена-корреспондента РАХ Виктора Эмильевича Брагинского «Марокканский альбом». Сорок «Листов из альбома» небольшого формата, представленные в экспозиции, созданы мастером пастели в его излюбленной технике во время путешествия по Северной Африке в 2015 году.

Марокканский цикл Виктора Брагинского – жизнь, претворенная в искусство. По сути своей это этюды, быстрая передача живого, эмоционального, непосредственного впечатления от встречи с натурой. Основные мотивы этих работ – сцены традиционной жизни Востока: торговцы, пьющие чай, отдыхающие музыканты, дети в медресе — причем пластическая манера художника в изображении людей очень разнообразна. Встречаются и памятники архитектуры, но они интересуют автора только в контексте этой своеобразной жизни. Именно в этих жанровых сюжетах Брагинский предстает как замечательный мастер композиции, умело распределяющий основные повествовательные акценты.

Когда современный живописец ставит своей задачей создать декоративную стилизацию и вдохновляется образами архаического или народного искусства, он стремится реабилитировать линию, контур, красочный силуэт. Во всех этих случаях главное художественное воздействие покоится на простом контрасте между фигурами и плоским фоном. Для работ Виктора Эмильевича характерен плоскостной, силуэтный способ изображения. При различной фокусировке, часто рисуя только контуры и делая намеки на трехмерность, график остается реалистом, что отличает его от многих ориенталистов. Особенно в пастелях поражает ощущение легкости исполнения и самобытности авторского художественного языка, который находится вне моды и не рассчитан на сиюминутный успех.

Градации света и тени в произведениях Брагинского не только выявляют форму, но и передают ощущения жары, зноя, создают неповторимую атмосферу Марокко. Камертон каждой композиции — низкий горизонт – подчёркивает характерную природную особенность, жаркий климат региона. Для своих работ Брагинский выбирает горизонтальный формат, что обнаруживает глубокую органическую связь как с содержанием художественного произведения, с его эмоциональным тоном, так и с композицией картины; в нем одинаково ярко отражается и индивидуальный темперамент художника, и вкус целой эпохи.

Виктор Эмильевич Брагинский — родился 2 сентября 1954 года в семье известного киносценариста, драматурга и писателя Э.В. Брагинского. В 1977 году окончил художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, где учился у Б.М. Неменского, И.А. Шпинеля, Г.А. Мясникова. Большое влияние на его творческое становление оказал действительный член Академии художеств СССР А.М. Грицай, научивший молодого художника тонко чувствовать жизнь природы, понимать пейзаж. С 1977 года постоянно участвует в художественных выставках, работы автора находятся в собраниях многих музеях России и за рубежом. С 2004 года преподает во ВГИКе, с 2016 года — профессор кафедры рисунка и живописи художественного факультета. В течение многих лет он работает в области книжной иллюстрации, оформляя произведения детской, исторической и художественной литературы. Более полувека совершенствует мастерство техники пастели, изучению и истории которой посвятил многочисленные издания и публикации.

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи искусствоведа Григория Климовицского

