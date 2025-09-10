Выставка «Марокканский альбом» Виктора Брагинского в РАХ

Российская академия художеств представляет выставку произведений известного графика, заслуженного художника Российской Федерации и члена-корреспондента РАХ Виктора Эмильевича Брагинского «Марокканский альбом». Сорок «Листов из альбома» небольшого формата, представленные в экспозиции, созданы мастером пастели в его излюбленной технике во время путешествия по Северной Африке в 2015 году.

Марокканский цикл Виктора Брагинского – жизнь, претворенная в искусство. По сути своей это этюды, быстрая передача живого, эмоционального, непосредственного впечатления от встречи с натурой. Основные мотивы этих работ – сцены традиционной жизни Востока: торговцы, пьющие чай, отдыхающие музыканты, дети в медресе — причем пластическая манера художника в изображении людей очень разнообразна. Встречаются и памятники архитектуры, но они интересуют автора только в контексте этой своеобразной жизни. Именно в этих жанровых сюжетах Брагинский предстает как замечательный мастер композиции, умело распределяющий основные повествовательные акценты.

Когда современный живописец ставит своей задачей создать декоративную стилизацию и вдохновляется образами архаического или народного искусства, он стремится реабилитировать линию, контур, красочный силуэт. Во всех этих случаях главное художественное воздействие покоится на простом контрасте между фигурами и плоским фоном. Для работ Виктора Эмильевича характерен плоскостной, силуэтный способ изображения. При различной фокусировке, часто рисуя только контуры и делая намеки на трехмерность, график остается реалистом, что отличает его от многих ориенталистов. Особенно в пастелях поражает ощущение легкости исполнения и самобытности авторского художественного языка, который находится вне моды и не рассчитан на сиюминутный успех.

Градации света и тени в произведениях Брагинского не только выявляют форму, но и передают ощущения жары, зноя, создают неповторимую атмосферу Марокко. Камертон каждой композиции — низкий горизонт – подчёркивает характерную природную особенность, жаркий климат региона. Для своих работ Брагинский выбирает горизонтальный формат, что обнаруживает глубокую органическую связь как с содержанием художественного произведения, с его эмоциональным тоном, так и с композицией картины; в нем одинаково ярко отражается и индивидуальный темперамент художника, и вкус целой эпохи.

Виктор Эмильевич Брагинский — родился 2 сентября 1954 года в семье известного киносценариста, драматурга и писателя Э.В. Брагинского. В 1977 году окончил художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, где учился у Б.М. Неменского, И.А. Шпинеля, Г.А. Мясникова. Большое влияние на его творческое становление оказал действительный член Академии художеств СССР А.М. Грицай, научивший молодого художника тонко чувствовать жизнь природы, понимать пейзаж. С 1977 года постоянно участвует в художественных выставках, работы автора находятся в собраниях многих музеях России и за рубежом. С 2004 года преподает во ВГИКе, с 2016 года — профессор кафедры рисунка и живописи художественного факультета. В течение многих лет он работает в области книжной иллюстрации, оформляя произведения детской, исторической и художественной литературы. Более полувека совершенствует мастерство техники пастели, изучению и истории которой посвятил многочисленные издания и публикации.

Текст составлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи искусствоведа Григория Климовицского