В отеле Marco Polo прошел 10 Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow

25 апреля при поддержке компаний MR Group, BORK и Simple Group в отеле Marco Polo состоялся 10-й Благотворительный аукцион Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow. Событие проходило в камерной обстановке в стенах уютного ресторана Jane by Deep Fried Friends, где в атмосфере дружбы и творчества патронов, меценатов и коллекционеров объединила благотворительная миссия поддержки современного искусства и молодых талантливых художников в контексте непростого времени. Тема аукциона и выставки в 2023 году — «Путешествие», отсылающее не к преодолению пространства, а границ собственного сознания. В рамках заявленной темы путешествие рассматривалось прежде всего как процесс самопознания, которое является неотъемлемой частью актуального искусства и помогает нам заново открывать окружающий нас мир и переосмыслять наше место в нем в контексте современности.

Гриль BORK G802 с аэрографией фрагмента диптиха Георгия (Гоги) Тотибадзе «Райские сады». 18 х 42 х 36 см. Предоставлено BORK

Иван Симонов, «Призрачная перспектива», 2023 Цифровая печать на акриле. 92 х 112 см. Предоставлено pop/off/art gallery

Надя Лихогруд, Без названия, 2022 Шамот, глазурь (керамика). 11 х 14 х 9 см. Предоставлено галереей «Объединение»

Jolie Alien, Untitled, 2022 Холст, акрил, масляная пастель. 130 х 100 см. Предоставлено a-s-t-r-a gallery





Евгений Гранильщиков, «уже почти море», 2015 Печать, дибонд. 75 х 110 см. Предоставлено Artwin Gallery

Аукционистом выступил Александр Киселевский, глава международной онлайн-платформы аукционных торгов Bidspirit.

Гостей события приветствовала Маргарита Пушкина, директор-основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow и учредитель Фонда Cosmoscow. На аукционе в в отеле Marco Polo собрались: Ольга Свиблова, Эльвира Терноградская, Алина Крюкова и Константин Крюков, Денис Китаев и Татьяна Добродеева, Анна Андронова, Дарья и Станислав Лисиченко, Алексей Масляев, Ирина Будцева и Максим Виницкий, Марина Андреева, Анна Ендриховская, Лана Гринева, Светлана Ермакова.

Одним из самых запоминающихся впечатлений для гостей стал специальный проект художницы Тани Прыставки, который реализуется при поддержке MR Group – Truth Museum.

Проект Тани Прыставки Truth Museum воспроизводит интерьер музейного зала. Объекты, представленные в экспозиции, объединяет одно: на каждом из них присутствует таинственный знак. В основе проекта лежат различные гипотезы возникновения этого знака -- его связывают как с силами природы, так и с внеземной цивилизацией, оставившей следы своего пребывания на Земле. Вокруг этих "теорий" художница выстраивает свое мокьюментари-исследование. Оно показывает, как люди, одержимые конспирологическими идеями, в попытках найти подтверждение своим догадкам способны объяснить самые невероятные явления, найти связи там, где их нет и выдать свои околонаучные выводы за подлинные аргументы и истину. Поддержка современного искусства для MR Group – системная и последовательная работа, направленная на поддержку культуры и искусства в России. Через подобные коллаборации MR Group имеет возможность познакомить более широкую аудиторию с актуальными молодыми художниками и визионерами.

Продажи по результатам аукциона составили более 5 000 000 рублей. Вырученные средства будут распределены между художниками-участниками, а также Фондом Cosmoscow – на расширение некоммерческой деятельности, создание новых художественных работ, закупку в коллекции российских музеев и организацию образовательных программ.

Самым дорогим лотом аукциона стала работа Ивана Симонова «Призрачная перспектива», которая была продана за 650 000 рублей. В числе других фаворитов меценатов и коллекционеров – работы Jolie Alien (460 000 рублей), Виталия Барабанова (420 000 рублей), Евгения Гранильщикова (400 000 рублей), а также Надежды Лихогруд (160 000 рублей), художницы из списка The Blueprint 100.

Специальный лот от компании BORK – гриль BORK G802 с аэрографией фрагмента диптиха Георгия (Гоги) Тотибадзе «Райские сады» – был продан за 120 000 рублей. Верхняя панель гриля BORK G802 вручную расписана в технике аэрографии: на поверхность нанесен фрагмент диптиха российского и грузинского художника Георгия (Гоги) Тотибадзе «Райские сады». Аэрография защищена жаропрочным покрытием, благодаря чему гриль остается функциональным объектом.

До 31 мая другие работы художников, которые были представлены на Благотворительного аукционе Cosmoscow, можно увидеть и приобрести на онлайн-выставке платформы ТЕО by Cosmoscow. В этом году платформа ТЕО поддерживает кураторскую концепцию Алексея Масляева, представляя другие работы художников более широкому кругу покупателей приобрести произведения художников-участников. Онлайн-выставка доступна по ссылке.

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