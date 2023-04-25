«Кино 3.0» – документальный проект PREMIER об истории нового российского кино представили на ММКФ

24 апреля, видеосервис PREMIER представил свой знаковый документальный проект «Кино 3.0» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Премьеру проекта посетили: Юлия Савичева, Сергей Горошко, Даша Чаруша, Денис Прытков, Екатерина Соколова-Жубер, Антон Рогачев, Илья Тютенков и другие.

Документальный сериал рассказывает об истории нового российского кинематографа в контексте событий, навсегда изменивших Россию. Повествование строится в хронологическом порядке: от 1992 года, когда вышел первый фильм, где в выходных данных значилась «Россия» вместо «СССР», до современности. Документальный проект «Кино 3.0» расскажет о новой истории России и о том, как развивался кинематограф на фоне событий, стремительно меняющих нашу страну.

Автором идеи и сценаристом проекта выступил кинокритик и телеведущий Никита Карцев, который выстроил подробную хронологию изменения российской киноиндустрии с 1992 года и до наших дней.

В проекте приняли участие такие знаковые российские режиссеры и продюсеры как: Федор Бондарчук, Клим Шипенко, Юрий Быков, Илья Куликов, Сергей Сельянов, Валерия Гай-Германика, Жора Крыжовников, Петр Ануров, Алексей Нужный, Егор Кончаловский, Владимир Хотиненко и многие другие, а также актеры Елена Лядова, Евгений Цыганов, Гоша Куценко.

“Кино 3.0” представили заместитель генерального директора видеосервиса PREMIER и генеральный продюсер проекта Макар Кожухов, продюсеры Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко, автор идеи, автор сценария, режиссер Никита Карцев.

Макар Кожухов, генеральный продюсер “Кино 3.0”, заместитель генерального директора PREMIER: “Не могу не воспользоваться возможностью сказать спасибо всей команде, которая работала вместе с нами над таким большим проектом. Кто-то меня спросил, почему мы решили сделать еще один документальный фильм про историю российского кино? Потому что «мы не хотим быть сапожниками без сапог». Раз уж мы онлайн-кинотеатр и показываем кино, то нужно рассказывать, почему наш кинематограф именно такой. Кто ведь, если не мы?”

Никита Карцев, автор идеи, автор сценария “Кино 3.0”: “Мы сейчас посмотрим серию — она про девяностые. В те времена я был маленький, кино не смотрел. Я вырос и родился в маленьком городке, где было всё, но не было кинотеатров. Поэтому для меня это такая же история, как и для вас. Первый раз я оказался в кино, когда приехал в Москву учиться. И в перерыве между экзаменами, мы с отцом пошли в кинотеатр «Художественный» и посмотрели фильм «Ночной Дозор». А моя мама была в этот момент в городке, у нее не было возможности быть здесь. Но уже сейчас все родные сидят в «Художественном», смотрят это кино”.

Дмитрий Литвинов, продюсер “Кино 3.0”: “Спасибо, что пришли, друзья. Думаю, что проект покажет хорошие результаты, потому что кино действительно классное. Оно сделано очень «по-киношному» и его снял одним из ведущих российских операторов – Денис Аларкон. Давайте ему похлопаем!“

Екатерина Кононенко, продюсер “Кино 3.0”: “Это кино — одно из моих самых любимых из тех, что я делала. Оно очень душевное, но было непростым в плане в производства. Мы снимали его довольно медленно – то осенью, то весной, зимой. Зато мы в нем собрали такое количество потрясающих людей, которые в восторге от кино. О нем еще будут говорить, думаю, еще десяток лет. Для меня это большая честь. Спасибо платформе PREMIER и другим людям за то, что это произошло”.

Для зрителей онлайн-кинотеатра PREMIER проект «Кино 3.0» станет доступен осенью 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.