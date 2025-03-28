Индийский кинематограф покоряет Казань

В Казани стартовал «Фестиваль индийского кино 2025», организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России в рамках программы двусторонних киномероприятий между Россией и Индией. Колоритные фильмы с яркими звездами Болливуда, отмеченные фестивальными наградами, порадуют зрителей увлекательными сюжетами и актерской игрой. В программе показов – комедии и драмы.

Церемонию открытия посетит госпожа Гитика, второй секретарь Посольства Республики Индии в Российской Федерации (предполагается, что она станет Генеральным консулом Индии в Казани: Генеральное консульство Индии в Казани откроется в 2025 году). Также гостями мероприятия станут госпожа Мадхур Канкана Рой, директор Культурного Центра имени Джавахарлала Неру при Посольстве Республики Индии в Российской Федерации; Оксана Фролова, заместитель генерального директора РОСКИНО.

Фестиваль откроется комедией с жизнеутверждающим названием «Жизнь не может быть скучной» (2011 г.): у фильма 35 побед и около 40 номинаций в различных кинофестивалях. По сюжету трое друзей решают отправиться в путешествие и устроить мальчишник после того, как один из их друзей обручился. Режиссер картины Зоя Ахтар известна не только в Индии: ее имя звучит и на международном уровне: фильмы Зои Ахтар участвовали в кинофестивалях в Берлине, Каннах, Токио. Одна из недавних ее работ, сериал «Рык» был номинирован в секции Berlinale Series Award на Берлинском кинофестивале в 2023 году; он стал первым индийским сериалом, премьера которого состоялась на Berlinale.

Поклонники жанра «криминальный триллер» смогут оценить картину «Смертельный яд» (2020 г., реж. Рандип Джа). Дочь врача Шивы погибает при загадочных обстоятельствах. Полицейские пытаются убедить мужчину, что девушка совершила самоубийство, но безутешный отец не верит в это и начинает собственное расследование. Для зрителей, которые ассоциируют индийский кинематограф только с легкими комедиями или музыкальными драмами, фильм «Смертельный яд» откроет киноиндустрию Индию с новой стороны.

Легенда индийского кино, актер, продюсер, политик и телеведущий Амитабх Бачан предстанет перед зрителями в семейной драме «Прощай» (2022 г., реж. Викас Бахл). Это трогательная история семьи Бхалла, переживающей потерю любимого человека. В картине также играет молодая актриса Рашмика Мандана, которая считается одной из самых популярных индийских актрис своего поколения. Рашмику называют «новой звездой Болливуда»; также благодаря большому количеству фанатов индийские СМИ включили ее в список National Crush of India. За роль в фильме «Прощай» Рашмика Мандана была удостоена премий Zee Cine Awards, а также Femina Beauty Awards в категории «Прорыв года».

Также в программе Фестиваля индийского кино – драма «8 станций до конечной» (2021 г., реж. Акрити Сингх). История переносит зрителя в 1974 год. По сюжету на железнодорожной станции Нью-Дели высадилась женщина и заявила, что она – королева Авадха (исторической области в Северной Индии). Она попросила о встрече с премьер-министром Индирой Ганди. Остается лишь выяснить, не самозванка ли она. Такой эпизод действительно имел место в реальности.