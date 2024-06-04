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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Памятник Императору Александру III торжественно открыли в Кемерово

editor
By editor
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памятник императору александру III - скульптор зураб церетели

31 мая 2024 года в Кемерове рядом с Кузбасским территориальным управлением Западно-Сибирской железной дороги состоялось торжественное открытие памятника «Император Александр III» работы народного художника СССР и РФ, Президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели.

История государства Российского – одна из важнейших тем, над которой известный мастер работает на протяжении всего своего творческого пути. Многие его произведения посвящены государственным деятелям, в том числе — членам семьи Романовых и их приближенным. Скульптура императора, установленная на Кузбассе, выполнена из бронзы и поставлена на гранитный монолит. Общая высота композиции вместе с постаментом составила 15,5 метров.

В церемонии приняли участие министр энергетики РФ Сергей Евгеньевич Цивилев, врио губернатора региона Илья Владимирович Середюк. «Сегодня знаменательный момент в истории всей Сибири. С огромным воодушевлением мы воплощали идею по увековечиванию памяти великого императора, который любил Россию. Мы решили поставить ему памятник у нас в Кузбассе, потому что благодаря его решению построить Транссиб начал развиваться наш регион, Сибирь и Дальний Восток. Железная дорога связала всю страну воедино. Мы до сих пор пользуемся результатами его мудрого решения», — подчеркнул Сергей Цивилев, выступивший как инициатор установки монумента.

Железная дорога дала жизнь большинству городов Кузбасса, положила начало многим отраслям промышленности. Так, благодаря Транссибу в 1912 году компания «Копикуз» начала строительство Кольчугинской железной дороги до угольных залежей. Начались работы по добыче угля на Прокопьевском, Крапивинском и Абашевском месторождениях. Затем железная дорога была проложена до станции Щеглово (Кемерово) и началось строительство Коксохима. Новые предприятия заложили основу экономики региона.

«В Кузбассе каждое событие наполнено смыслом, сегодняшнее открытие памятника — не исключение. Мы чтим память предков, которые внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны и Кузбасса. Инициатива по установке принадлежит Сергею Цивилеву, он лично выбирал место. У нас впереди много дел, все добрые начинания, заложенные в Кузбассе, мы продолжим», — отметил врио губернатора региона Илья Середюк.

Текст – Управление информации (пресс-служба) РАХ, на основе информации администрации Правительства Кузбасса,
Фото – Серги ШАГУЛАШВИЛИ для РАХ.

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