Памятник Императору Александру III торжественно открыли в Кемерово

31 мая 2024 года в Кемерове рядом с Кузбасским территориальным управлением Западно-Сибирской железной дороги состоялось торжественное открытие памятника «Император Александр III» работы народного художника СССР и РФ, Президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели.

История государства Российского – одна из важнейших тем, над которой известный мастер работает на протяжении всего своего творческого пути. Многие его произведения посвящены государственным деятелям, в том числе — членам семьи Романовых и их приближенным. Скульптура императора, установленная на Кузбассе, выполнена из бронзы и поставлена на гранитный монолит. Общая высота композиции вместе с постаментом составила 15,5 метров.

В церемонии приняли участие министр энергетики РФ Сергей Евгеньевич Цивилев, врио губернатора региона Илья Владимирович Середюк. «Сегодня знаменательный момент в истории всей Сибири. С огромным воодушевлением мы воплощали идею по увековечиванию памяти великого императора, который любил Россию. Мы решили поставить ему памятник у нас в Кузбассе, потому что благодаря его решению построить Транссиб начал развиваться наш регион, Сибирь и Дальний Восток. Железная дорога связала всю страну воедино. Мы до сих пор пользуемся результатами его мудрого решения», — подчеркнул Сергей Цивилев, выступивший как инициатор установки монумента.

Железная дорога дала жизнь большинству городов Кузбасса, положила начало многим отраслям промышленности. Так, благодаря Транссибу в 1912 году компания «Копикуз» начала строительство Кольчугинской железной дороги до угольных залежей. Начались работы по добыче угля на Прокопьевском, Крапивинском и Абашевском месторождениях. Затем железная дорога была проложена до станции Щеглово (Кемерово) и началось строительство Коксохима. Новые предприятия заложили основу экономики региона.

«В Кузбассе каждое событие наполнено смыслом, сегодняшнее открытие памятника — не исключение. Мы чтим память предков, которые внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны и Кузбасса. Инициатива по установке принадлежит Сергею Цивилеву, он лично выбирал место. У нас впереди много дел, все добрые начинания, заложенные в Кузбассе, мы продолжим», — отметил врио губернатора региона Илья Середюк.

Текст – Управление информации (пресс-служба) РАХ, на основе информации администрации Правительства Кузбасса,

Фото – Серги ШАГУЛАШВИЛИ для РАХ.