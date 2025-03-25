РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииНижний НовгородНижегородские зрители увидели шоу Юрия Куклачёва

Нижегородские зрители увидели шоу Юрия Куклачёва

editor
By editor
73
юрий-куклачев

В ДК Газ состоялся первый показ юбилейного эстрадно-циркового бенефиса мастера клоунады Юрия Куклачёва, который предстал в шоу как дрессировщик кошек, конферансье, жонглёр, певец и трубач! С волшебных звуков трубы и мини-фильма о легенде мирового цирка и началось мультижанровое представление, которое соединило цирк и эстраду, объединило детей и взрослых, которому устроили продолжительные овации в Нижнем Новгороде.

Народный артист РСФСР стал первым клоуном в мире, который начал работать с кошками. Увидевший в 7 лет по телевизору Чарли Чаплина, он понял, что нашёл свою цель в жизни, решил стать клоуном и смешить людей. А потом, как-то раз на гастролях, нашёл на улице, в кустах котёнка, который получил кличку Кутька и стал первым в мире дрессированным котом. А Юрий Куклачёв – первым в мире дрессировщиком котов и кошек. Это при том, что до этого момента считалось, что дрессировке кошки не поддаются в отличие от более крупных хищников семейства кошачьих. Обладатель международных цирковых наград, названный в мировой прессе «Русским чудом», однажды своими выступлениями с кошками сумел помирить две страны – СССР и Израиль. Примерно тогда же, на стыке 1980-1990 годов главный кошачий воспитатель начал проводить «уроки доброты» для детей и подростков, и первый из них прошёл в Париже, став частью французской школьной программы.

«Я работаю 60 с лишним лет. С 64-го года я начал впервые в московской филармонии выступать с номерами такими, как комедийные фокусы и акробаты-эксцентрики. Я 20 лет работал в цирке клоуном, а 35 лет уже в театре кошек, – рассказал Юрий Куклачёв, клоун, дрессировщик, писатель, основатель «Театра кошек Куклачёва». – Это уникальное, единственное явление на планете, пока никто в мире ещё не повторил. Когда мы работали на Бродвее, нас признали феноменальным явлением в области искусства, аналога ему не было – и нет (в 2006 году Международная ассоциация при ООН присвоила театру кошек Юрия Куклачева приз «Золотой феномен»). Благодаря гранту от Президентского фонда культурных инициатив, мы сумели показать многие свои номера, которые в театре создаём, в уникальной лаборатории в Москве на Кутузовском проспекте».

О цирке, детстве, любви и мечтах – Юрий, Дмитрий и Владимир Куклачёвы показали несколько десятков ярких номеров, которые составляют «золотой запас» репертуара Театра кошек Куклачёва. Среди фирменных реприз с животными, включая легендарный номер «Кот и повар», были те, что иллюстрируют: настоящий клоун – это профессиональное звание, работа, требующая полного взаимодействия со зрителем и душевной отдачи, максимальной концентрации и физической подготовки. Образцом клоунского мастерства стал номер «Посвящение Леониду Енгибарову» в исполнении заслуженного артиста России Дмитрия Куклачёва – образ мима, смешного и трогательного, удостоился шквала аплодисментов.

Впрочем, программа шоу, где происходила постоянная смена жанров и граней настроения, построена так, что невозможно выделить лучших, потому что лучшие – все. Красоту, силу и самоотверженность продемонстрировали звёзды цирка: Евгения Завадская (с номером-парением на канате), Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин (с танцем влюблённых под куполом зала), а также Елизавета Дубова-Спигина, которая представила сольный номер с гигантским обручем, восхитив зрителей умением им управлять, обаянием и артистизмом. Евгения Трускова и Анастасия Морозова блистательно выступили в редком цирковом жанре «икарийские игры» с элементами воздушной гимнастики и ручного эквилибра.

Нижегородская публика с теплом встречала восточную диву Азизу, которая устраивала невероятные интерактивы с залом, доказывая, что она всегда «суперстар». 12-летняя звездочка нашей эстрады Мария Лонина представила впечатляющий номер о чемпионах спорта, где соединила вокал и гимнастику. Весёлую и трогательную композицию – воспоминание о своём отце спел Тимур Еремеев. Добрыми и душевными песнями дополнили программу шоу исполнители Андрей Удалов и Алексей Хвацкий. Шоу-балет «Бенефис» добавил происходящему энергии и драйва, а волшебства и сказки – фокусники-иллюзионисты: Лерико и Михаил Цителашвили, а также – Дмитрий Дубов.

Отдельными и продолжительными аплодисментами наградили нижегородцы пушистых артистов, которые показали, что умеют буквально всё: кататься на велосипеде, быть акробатами, воздушными гимнастами, чемпионами по бегу с препятствиями и по прыжкам в высоту и с высоты, а ещё – каскадёрами и канатоходцами, наездниками и прыгунами сквозь обруч, танцорами на шаре и легкоатлетами на брусьях.

Предыдущая статья
Миронова Ирина
Следующая статья
Подлинный фронтовой дневник передали для новой экспозиции Музея Победы

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru