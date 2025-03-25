Нижегородские зрители увидели шоу Юрия Куклачёва

В ДК Газ состоялся первый показ юбилейного эстрадно-циркового бенефиса мастера клоунады Юрия Куклачёва, который предстал в шоу как дрессировщик кошек, конферансье, жонглёр, певец и трубач! С волшебных звуков трубы и мини-фильма о легенде мирового цирка и началось мультижанровое представление, которое соединило цирк и эстраду, объединило детей и взрослых, которому устроили продолжительные овации в Нижнем Новгороде.

Народный артист РСФСР стал первым клоуном в мире, который начал работать с кошками. Увидевший в 7 лет по телевизору Чарли Чаплина, он понял, что нашёл свою цель в жизни, решил стать клоуном и смешить людей. А потом, как-то раз на гастролях, нашёл на улице, в кустах котёнка, который получил кличку Кутька и стал первым в мире дрессированным котом. А Юрий Куклачёв – первым в мире дрессировщиком котов и кошек. Это при том, что до этого момента считалось, что дрессировке кошки не поддаются в отличие от более крупных хищников семейства кошачьих. Обладатель международных цирковых наград, названный в мировой прессе «Русским чудом», однажды своими выступлениями с кошками сумел помирить две страны – СССР и Израиль. Примерно тогда же, на стыке 1980-1990 годов главный кошачий воспитатель начал проводить «уроки доброты» для детей и подростков, и первый из них прошёл в Париже, став частью французской школьной программы.

«Я работаю 60 с лишним лет. С 64-го года я начал впервые в московской филармонии выступать с номерами такими, как комедийные фокусы и акробаты-эксцентрики. Я 20 лет работал в цирке клоуном, а 35 лет уже в театре кошек, – рассказал Юрий Куклачёв, клоун, дрессировщик, писатель, основатель «Театра кошек Куклачёва». – Это уникальное, единственное явление на планете, пока никто в мире ещё не повторил. Когда мы работали на Бродвее, нас признали феноменальным явлением в области искусства, аналога ему не было – и нет (в 2006 году Международная ассоциация при ООН присвоила театру кошек Юрия Куклачева приз «Золотой феномен»). Благодаря гранту от Президентского фонда культурных инициатив, мы сумели показать многие свои номера, которые в театре создаём, в уникальной лаборатории в Москве на Кутузовском проспекте».

О цирке, детстве, любви и мечтах – Юрий, Дмитрий и Владимир Куклачёвы показали несколько десятков ярких номеров, которые составляют «золотой запас» репертуара Театра кошек Куклачёва. Среди фирменных реприз с животными, включая легендарный номер «Кот и повар», были те, что иллюстрируют: настоящий клоун – это профессиональное звание, работа, требующая полного взаимодействия со зрителем и душевной отдачи, максимальной концентрации и физической подготовки. Образцом клоунского мастерства стал номер «Посвящение Леониду Енгибарову» в исполнении заслуженного артиста России Дмитрия Куклачёва – образ мима, смешного и трогательного, удостоился шквала аплодисментов.

Впрочем, программа шоу, где происходила постоянная смена жанров и граней настроения, построена так, что невозможно выделить лучших, потому что лучшие – все. Красоту, силу и самоотверженность продемонстрировали звёзды цирка: Евгения Завадская (с номером-парением на канате), Алина Ивачёва и Иван Гребёнкин (с танцем влюблённых под куполом зала), а также Елизавета Дубова-Спигина, которая представила сольный номер с гигантским обручем, восхитив зрителей умением им управлять, обаянием и артистизмом. Евгения Трускова и Анастасия Морозова блистательно выступили в редком цирковом жанре «икарийские игры» с элементами воздушной гимнастики и ручного эквилибра.

Нижегородская публика с теплом встречала восточную диву Азизу, которая устраивала невероятные интерактивы с залом, доказывая, что она всегда «суперстар». 12-летняя звездочка нашей эстрады Мария Лонина представила впечатляющий номер о чемпионах спорта, где соединила вокал и гимнастику. Весёлую и трогательную композицию – воспоминание о своём отце спел Тимур Еремеев. Добрыми и душевными песнями дополнили программу шоу исполнители Андрей Удалов и Алексей Хвацкий. Шоу-балет «Бенефис» добавил происходящему энергии и драйва, а волшебства и сказки – фокусники-иллюзионисты: Лерико и Михаил Цителашвили, а также – Дмитрий Дубов.

Отдельными и продолжительными аплодисментами наградили нижегородцы пушистых артистов, которые показали, что умеют буквально всё: кататься на велосипеде, быть акробатами, воздушными гимнастами, чемпионами по бегу с препятствиями и по прыжкам в высоту и с высоты, а ещё – каскадёрами и канатоходцами, наездниками и прыгунами сквозь обруч, танцорами на шаре и легкоатлетами на брусьях.