Владимир Селиванов рассказал о шоу «Большой куш. Бангкок» и съёмках в сериале «Менталистка»

В этот вторник гостями самой ранней программы канала «УТРО.ТНТ» стала звездная пара актера и музыканта Владимира Селиванова и его жены, блогера Александры Селивановой. Владимир и Алекса поделились с ведущей Кристиной Левиевой подробностями своего совместного участия в реалити-шоу «Большой куш. Бангкок».

Владимир Селиванов: «Чтобы быть в этом шоу успешным, надо быть бессовестным. Это не про нас, я вообще очень рефлексирующий человек в плане сказанных слов и обещаний. Самым бессовестным был Анатолий Цой, хотя он таким образом раскрылся для меня не сразу. Его беспринципность привела его к успеху. Толян демонстрировал безучастность к игре, но оказалось, что он хорошо запустил щупальца и со всеми наладил контакт».

Александра Селиванова: «Очень напряженное шоу, в нем все построено на интригах, на вранье друг другу, и нам это давалось не очень просто. Мы были тревожниками этого проекта!».

Также Владимир рассказал о своем творчестве – музыке и сериальных проектах, которые в скором времени будут радовать фанатов: «Все мое творчество посвящено моей любимой, даже если не напрямую. Я всегда вдохновляюсь ею. Например, когда я писал куплеты нового трека «Хайлайтер», я конкретно представлял нашу жизнь».

Эксклюзивно в студии «УТРО.ТНТ» Владимир признался, что принял участие в съёмках нового сериала телеканала ТВ-3 «Менталистка» – мистической мелодраме о силе интуиции, поиске близких и сложных тайнах прошлого.