250 тысяч посетителей увидели выставку о Ялтинской конференции в Музее Победы

Почти 250 тысяч человек посетили выставку «Ялта 1945: фундамент нового мироустройства» в Музее Победы. Экспозиция, посвященная 80-й годовщине встречи руководителей стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании, была открыта 4 февраля и завершила работу 13 апреля. С ней ознакомились историки, исследователи, архивисты, дипломаты, общественные деятели, школьники и студенты, а также москвичи и гости столицы.

«Впервые широкой аудитории были представлены рассекреченные документы о подготовке и проведении Ялтинской конференции. Материалы для выставки в музее на Поклонной горе передали представители Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Среди них – сведения о деятельности антисоветских групп в Госдепартаменте в преддверии и после конференции, о расхождении англо-американской и советской точек зрения по вопросу послевоенного развития Германии, письмо генералу Джорджу Маршаллу о сотрудничестве США и СССР с комментариями военного министра США, переписка Англии и США по вопросу Декларации об освобожденной Европы и другие», – отметили в Музее Победы.

Выставка объединила более 150 реликвий из фондов Музея Победы и Государственного исторического музея, также были привлечены материалы ведущих архивов России. Разделы выставочного проекта отражали работу и итоги Ялтинской конференции, обширный круг мероприятий по обеспечению безопасности её участников. В выставку вошли карты и схемы, военная форма и одежда дипломатического корпуса МИД СССР, награды, листовки, плакаты, печатные издания, оружие, инструменты и приборы Красной армии и флота, скульптуры и графика. Посетителям представили подлинные личные вещи Иосифа Сталина, Андрея Громыко, Николая Кузнецова и других участников конференции. Гости выставки увидели фрагменты кинохроники и уникальные фотографии, запечатлевшие хронологию работы конференции и личные встречи «большой тройки». Отдельный раздел с отчетами, планами полетов, планами мероприятий по встрече и сопровождению гостей был посвящен роли подразделений Черноморского флота в подготовке и обеспечении безопасности перелётов участников Крымской конференции.