РОСИЗО открывает выставку «Наталья Нестерова. Памяти мастера»

29 сентября РОСИЗО в Петроверигском переулке открывает выставку «Наталья Нестерова. Памяти мастера». Экспозиция посвящена творчеству значимого российского художника второй половины ХХ века Наталье Игоревне Нестеровой.

Н. Нестерова. В парке. (Замок Hlubоka). 1985. Фонды РОСИЗО

Н. Нестерова. Игра. Диптих. 1982. Фонды РОСИЗО





Н. Нестерова. Как сон (Comme un reve). 2008. Собрание семьи художника

Н. Нестерова. Карусель. 2003. Собрание В. И. Некрасова

Н. Нестерова. Маленькие облака. 2001. Собрание В. И. Некрасова

Н. Нестерова. Мой отец. 1999. Собрание семьи художника

Н. Нестерова. На берегу. 1995. Собрание В. И. Некрасова

Н. Нестерова. Стол. 2002. Собрание В. И. Некрасова

В выставочных залах будет представлено около 50 живописных работ из фондов РОСИЗО, частных коллекций, галереи «МастАРТ», а также из собрания семьи художника.

Живопись Натальи Нестеровой получила заслуженное признание во всем мире. Ее работы хранятся в Третьяковкой галерее, Русском музее и в других крупнейших российских и зарубежных музеях.

1970-е годы — время формирования творческой концепции Нестеровой, непростое для того, чтобы остаться независимым творцом в парадигме цензуры и навязанной идеологической доктрины. Наталья Игоревна прошла по касательной госзаказ, обратив принятый в артели сбор материала в возможность уединенной работы. В «прокрустовом ложе» комбинатной деятельности она смогла создать волшебный мир. Мир, который существует по своим законам и населен героями, на коих не действуют ни догма, ни время, ни гравитация. Ее искусство метафорично, лирично, драматично и глубоко личностно.

Наталья Нестерова родилась в творческой семье московских архитекторов. Получила академическое образование в художественной школе при Московском государственном художественном институте имени Сурикова, затем – в институте у Дмитрия Жилинского. Оторваться от реалистичной традиции и сформулировать собственный стиль ей помогла присущая с детства любовь к искусству русского авангарда и интерес к европейской живописи из коллекций Щукина и Морозова.

Сегодня стиль Натальи Нестеровой остается узнаваемым в многообразии отечественной живописи. Яркая индивидуальность и глубина затрагиваемых тем утверждают ее творчество, как интереснейшее явление русской культуры.

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