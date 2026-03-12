Институт современного искусства и телерадиоцентр «Орфей» подписали соглашение о сотрудничестве

В Арт-центре ИСИ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Институтом современного искусства и телерадиоцентром «Орфей».

Подписание документа стало не просто подтверждением партнёрства. Речь идет о придании ясной, наблюдаемой формы сотрудничеству между образовательным институтом и медиаплощадкой академической музыки. То, что ранее существовало в виде множества отдельных взаимодействий и творческих контактов, теперь получило обозначенную структуру.

Музыка — одно из самых устойчивых культурных явлений. Российская музыкальная традиция давно стала частью мировой классики. Но осознавать постоянную силу чего-то столь масштабного и длительного непросто. Музыка существует не только как культурная память — её можно снова и снова слушать, возвращаясь к ней как к живому явлению. Именно поэтому образовательные институты и музыкальные медиа сегодня ищут новые формы работы с классическим наследием — такие, которые позволяют воспринимать классику как актуальную культурную реальность, а не только как исторический пласт.

В этом смысле соглашение между ИСИ и «Орфеем» создает важный организационный каркас. Главная сила события заключается в том, что объединение людей с общими ценностями получило видимый и публичный порядок отношений.

«Мы сообщающиеся сосуды, у нас есть общие исполнители, которые являются педагогами и выпускниками ИСИ, и у нас есть общие задачи в воспитании подрастающего поколения на лучших музыкальных примерах. Мы решили, что нам надо объединиться. Возможно диалог вместе с нашими молодыми людьми наших мэтров в области музыки. Мне кажется, это диалог будет плодотворным», — считает ректор Института современного искусства Ирина Сухолет.

Для студентов-музыкантов это имеет практическое значение. Ранее не всегда было очевидно, какие именно цепочки взаимодействий между образовательными структурами и профессиональной музыкальной средой отвечают за развитие и трудоустройство молодых артистов. Путь от обучения к профессиональной сцене зачастую оставался скрытым. Теперь этот путь становится более наглядным. Появляется система, регламент и последовательность взаимодействий, которые лежат непосредственно на линии творческого роста молодого музыканта.

«Мы очень хотим, чтобы студенты ИСИ по разным направлениям приходили к нам, и мы могли, с одной стороны, им что-то показать и, с другой, для себя создать некий резерв, который тоже будет давать нам возможность развиваться», — утверждает генеральный директор — художественный руководитель Телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова

Кульминацией вечера стал праздничный концерт, в котором на одной сцене встретились признанные мастера и яркие представители современной вокальной школы. В программе приняли участие легендарный джазовый пианист и композитор, заведующий кафедрой инструментов эстрадного оркестра ИСИ Даниил Крамер, выступивший с оркестром под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Александра Клевицкого, а также вокалисты Анна Бутурлина, Софья Онопченко и преподаватель ИСИ Иван Вершинин. Особое место в программе заняло выступление Камерного хора Московской консерватории имени П. И. Чайковского под руководством Александра Соловьёва.

Финальная композиция — песня «Всё, что в жизни есть у меня» Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенёва — стала символичным завершением события, объединившим исполнителей разных поколений и музыкальных направлений.