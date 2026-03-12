Зумеры — поколение с самым устойчивым интересом к чтению

Книжный сервис Литрес и Аналитический центр НАФИ изучили читательские привычки представителей разных поколений — от Альфа до поколения Х. Больше всего времени книгам уделяют зумеры. Альфа отличает наибольшая склонность терять концентрацию и бросать произведение недочитанным, а миллениалов — повышенный интерес к книгам по психологии.

Книжный сервис Литрес и Аналитический центр НАФИ выяснили, как отличается культура потребления книг среди представителей разных поколений — Альфа (14—17 лет), зумеров (18 лет — 24 года), миллениалов (25 лет — 44 года) и Х (45 лет и старше). Согласно результатам, самый высокий процент тех, кто совсем не уделяет времени книгам или делает это очень редко, среди представителей поколения Альфа — так ответил каждый третий опрошенный подросток 14—17 лет.

Каждый второй россиянин, уделяющий время чтению, (51%) сталкивался с ситуацией, когда бросал книгу, не дочитав её до конца. Чаще об этом говорят также представители поколения Альфа, читающие книги (66%). Причём чем младше потребитель контента, тем сложнее ему концентрироваться на одном произведении. Среди главных причин, по которым подростки 14—17 лет, читающие книги, бросали чтение — скучный сюжет (54%), переключение на другую, более интересную книгу (47%), нехватка времени (41%).

Подростки выбирают художественную литературу с динамичным сюжетом. В топ-3 любимых жанров литературы среди юношей и девушек 14—17 лет вошли фантастика (41%), фэнтези (38%), боевики (33%). На выбор представителями поколения Альфа книг в первую очередь влияют отзывы и рекомендации друзей и родственников (25%), блогеров, литературных пабликов (25%) и экранизации произведений (25%). Воздействию последних Альфа подвержены сильнее других возрастных групп.

Исследование выявило устойчивый интерес к литературе среди зумеров: каждый второй из них (51%) уделяет чтению книг более часа в день. За последние полгода типичный зумер-читатель прочёл от одного до трёх произведений. При этом большинство представителей поколения Z, читающих или слушающих книги (64%), признаются, что у них бывали ситуации, когда они бросали книгу, не дойдя до конца. Чаще — из-за нехватки времени (так ответили 46% зумеров, которым приходилось бросать книгу, не дочитав). Вторая по популярности причина среди этой аудитории — скучный сюжет (43%). Зумеры, как и Альфа, ценят литературу, цепляющую стремительным развитием действия. Топ-3 любимых жанра россиян в возрасте от 18 до 24 лет: приключенческие романы (39%), фантастика (36%), любовные романы / фэнтези-литература (по 29%). Каждый третий зумер (34%) в выборе книг доверяет мнению знакомых, каждый четвёртый (26%) ориентируется на рекомендации блогеров, ещё 20% — на то, что пишут в СМИ.

Среди миллениалов больше, чем среди представителей более молодых поколений, тех, кто прочитал за последние полгода более пяти книг (18%). Ещё больше только среди «иксов» (20%). Одну-три книги прочитали 42% миллениалов, четыре-пять — 21%. Читательские привычки миллениалов отличает более высокий интерес к электронным книгам (46% обращались к электронному формату за последние полгода против 38% в целом по России). Шести из 10 представителей поколения Y, читающих книги, случалось бросать книгу, не дочитав. Среди основных причин — нехватка времени. Из жанров наибольший интерес миллениалов вызывают приключенческие романы (35%), детективы (33%) и любовная проза (32%). Любопытно, что среди поколения Y чаще спросом пользуется литература по психологии — 23% представителей этой возрастной группы назвали её одним из любимых жанров (против 16% в целом по России).

«Иксы» (люди 45 лет и старше) — поколение, среди которого наибольшая доля тех, кто читал более пяти книг за последние полгода (20%), чем среди представителей других возрастных групп. Кроме того, среди «иксов» чаще встречаются те, кто никогда не бросает произведение, не закончив его (так ответили 57% россиян 45 лет и старше, читающих книги). Среди любимых жанров поколения Х лидируют детективы (44%). Ещё 33% отдают предпочтение приключенческим романам, а 29% — фантастике. Среди «иксов» чаще, чем среди представителей других поколений, встречаются поклонники классики (25% против 20% в целом по России).