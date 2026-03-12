Женщины чаще покупают билеты в театр

По данным Ticketland, топ самых востребованных культурных событий в праздничные дни с 7 по 9 марта по России в целом стали: мюзикл «Последняя сказка» в театре МДМ, концерт Akmal’ «Мир нам завидовал» в VK Stadium, спектакль «Слава» в БДТ им. Г. А. Товстоногова, спектакль «Примадонны» в Краснодарском театре драмы им. М. Горького, спектакль «Вслед за мечтой» в Театре имени Карима Тинчурина в Казани, концерт Басты в Уфе.

В Москве топ продаж составили: мюзикл «Последняя сказка» в театре МДМ, спектакль «Мастер и Маргарита. История любви» в Театре Сатиры, шоу «Мы из будущего» в Театре танца TODES, спектакль «Ромео и Джульетта» в Театре им. Евгения Вахтангова, а также мюзикл «Первое свидание» в театре Маска.

Основные покупки на гендерные праздники билетов совершают женщины — 76% от общего объёма продаж. Мужчины покупают реже (24%), но на бОльшую сумму.

Средний чек «женских» покупок — 5 700 рублей, мужских — на 9% выше, 6 200 рублей. В среднем, в одном чеке у женщин и мужчин равное количество билетов — 2 штуки.

Топ категорий покупок не отличается у мужчин и женщин, а вот доли покупок этих категорий распределились по-разному. Мужчины чаще всего покупали билеты на спектакли, далее идут концерты и следом — события для детей. У женщин самая высокая доля среди покупок приходится также на спектакли, а вот на втором месте события для детей, на третьем — концерты.

А вот предпочтения в конкретных событиях у мужчин и женщин разнятся. Например, по итогам 2025 года, наибольший интерес у женщин вызвали мюзиклы «Последняя сказка» в МДМ, «В джазе только девушки» в МСПК на Вернадского, спектакли «Тёща с сюрпризом» в Театре Комедии и «ДуэньЯ» в Московском Молодёжном Центре «Планета КВН». Мужчины предпочитали концертные и театральные проекты военно-патриотической тематики: «Спасите Лёньку!» и «Победою едины!».