«Юмор FM» – лауреат премии «Бренд года в России 2024»

20 ноября в Москве прошла церемония вручения премии «Бренд года в России 2024». Награждение победителей сезона-2024 состоялось в историческом Демонстрационном зале ГУМа. В специальной номинации «Креативный бренд» победитель – «Юмор FM».

«В эфире радиостанции львиную долю юмористического контента составляют продукты собственного производства, а уникальность акций и проектов привлекает миллионы слушателей от Питера до Хабаровска, и это говорит об одном – с креативом у нас, действительно, все отлично! Множество известнейших звезд и персон, которых можно услышать в эфире самого веселого радио, ежедневно помогают людям в наше время поднять настроение и улыбнуться, а значит – все не зря. Значит, мы будем продолжать в том же духе», – сказал продюсер «Юмор FM» Никита Савиных, получая награду.

«Юмор FM» в составе ГПМ Радио входит в «Газпром-Медиа Холдинг». 19 лет радиостанция остается на одной волне со своей аудиторией, а ее эфир охватывает около 40 тыс. населенных пунктов страны. Всегда на связи со слушателями утреннее «Шутки Шоу» и вечернее #2ЮЛИ, здесь звучат лучшие «цитаты» Джейсона Стэтхема в брутальном блокбастере «Я! Такого!! Не говорил!!!», «ШУТКИПЕСНИ» в исполнении топовых артистов, анекдоты от Дениса Клявера, НЕРЕКЛАМА и другие хиты. А еще – «Юмор FM» вручает «Миллион за улыбку», и нового миллионера радиостанция назовет уже 17 декабря. Определить обладателя чека на 1 000 000 рублей традиционно помогут звезды юмора и музыки.

Премия «Бренд года в России 2024» поддерживает компании с лидерским потенциалом и активной позицией на рынке. Компаниям, которые сегодня творят новую историю на отечественном рынке брендов, вручили памятные статуэтки. Церемония прошла при участии членов Высшего Консультативного Совета, членов жюри и Оргкомитета премии.