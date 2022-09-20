Институт современного искусства встретит свой 30-летний юбилей гала-концертом в Vegas City Hall

27 сентября в 19:00 в Vegas City Hall состоится праздничный гала-концерт, посвященный празднованию 30-летия Института современного искусства.

В концерте примут участие знаменитые выпускники и звездные педагоги ИСИ: народный артист РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Дмитрий Певцов; народная артистка РФ, декан театрального факультета ИСИ Ольга Дроздова; советская и российская певица, заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина; народный артист РФ, джазовый пианист и композитор Даниил Крамер; заслуженный артист РФ, член Союза композиторов РФ Игорь Саруханов; заслуженный артист РФ, актер, режиссер Сергей Маховиков; композитор, пианист, член Союза композиторов РФ, заслуженный деятель искусств РФ Лора Квинт; заслуженный деятель культуры ХМАО Андрей Билль и камерный хор Московской Консерватории; заслуженный деятель искусств республики Татарстан, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Марина Полтева; заслуженный артист РФ Евгений Валевич; певица, финалистка телепроекта «Голос» 2-го сезона на Первом канале Елена Максимова; певец, автор песен, аранжировщик и музыкальный продюсер Петр Елфимов; участница Шоу «Голос — 6», артистка театра «Градский Холл», победитель Всероссийских и международных вокальных конкурсов Светлана Сыропятова; солист Московского государственного академического театра оперетты Павел Иванов; лауреат Всероссийских и международных конкурсов, аранжировщик, педагог по эстрадному вокалу ИСИ Алексей Козлов; певица Лилия Месхи; солистка Новой оперы Кристина Пономарева;

певица Каролина Корсакова и другие звезды.

Режиссером мероприятия выступит продюсер и профессор Института современного искусства Сергей Винников.

За 30 лет работы Институт современного искусства выпустил более 4500 дипломированных специалистов в сфере культуры и искусства; зарекомендовал себя надежным партнером в работе с Департаментом культуры города Москвы; реализовал несколько грантов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив: «Евгений Евтушенко «…Больше, чем поэт»», «Академия современной музыки Ольги Кормухиной и Алексея Белова».

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