РНО откроет концертом новый сезон в «Зарядье»

Программу первого в новом сезоне выступления РНО в Московском концертном зале «Зарядье» составили инструментальные шедевры, созданные в конце XIX – середине XX столетий. Их интерпретацию 23 сентября представит молодой дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Тимур Зангиев.

Вечер откроет Симфония-концерт для виолончели с оркестром Сергея Прокофьева. Это одно из последних крупных сочинений классика, написанное в 1952 году и впервые прозвучавшее в исполнении Мстислава Ростроповича и Московского молодежного оркестра под управлением Святослава Рихтера. В концерте РНО солировать в нем будет один из самых ярких российских солистов, лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве, Александр Рамм.

Второе отделение составили произведения, авторы которых обратились к образам фольклорных героев и традициям площадного театра — симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Веселые проказы Тиля Уленшпигеля» принято выделять несколько эпизодов: Тиль на ярмарке, Тиль-проповедник, любовная сцена, диспут с учеными, суд и казнь. Завершение поэмы служит эпилог, в котором звучит ликующая тема Тиля – герой народных легенд не может умереть, он будет жить вечно. Вместе с Тилем в этот вечер появится и его «русский брат» – полный задорного шутовства и молниеносно меняющий маски Петрушка. Музыку к одноименному балету написал Игорь Стравинский, а главную партию в рамках знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева исполнил знаменитый танцовщик Вацлав Нижинский. Спустя несколько лет после премьеры «Петрушки» он заинтересовался и музыкой Штрауса, поставив в Нью-Йорке балет «Тиль Уленшпигель» и исполнив в нем главную роль.

Начало в 19.00.

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