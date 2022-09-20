Татарка FM, Катя Елисеева, Лера Туманова, Sansii и многие другие на фестивале «Мир Глухих»

В Москве прошел фестиваль «Мир глухих», который собрал около 500 человек в парке Сокольники.

На сцену вышли Татарка FM с трогательной речью, Катя Елисеева, Лера Туманова и Sansii, которые порадовали участников фестиваля своими авторскими песнями.

В фестивале приняли участие,популярные исполнители и юные покорители популярных телевизионных проектов, особой частью концертной программы стало представление профессиональных актеров с нарушениями слуха – Театра Мимики и Жеста и театр Недослов.

В рамках фестиваля всех участников ждали следующие активности: возможность научиться говорить на жестовом языке, понять, как общаются люди с инвалидностью по зрению и слуху, изучить дактильную азбуку.

Артисты поделились с каждым гостем фестиваля частичкой своего творчества, создали настоящий детский праздник и смогли тронуть своими голосами сердца всех гостей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.