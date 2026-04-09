Интерес к литературе о космонавтике вырос на 83%

Кот в чашке на фоне космоса и планет
Изображение: собственность АртМосковии

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Специально к этой дате книжный сервис Литрес изучил спрос на нон-фикшн-литературу, посвящённую теме космоса. За последний месяц заметнее всего интерес пользователей увеличился к книгам о космонавтике. За это время выручка (по всем моделям монетизации) выросла на 83% в сравнении с аналогичным предыдущим периодом.

Рейтинг самых популярных нон-фикшн-произведений о космонавтике возглавила аудиокнига «Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите», автор которой — астронавт Крис Хэдфилд — провёл в космосе более 4000 часов и рассказал о том, как его детская мечта о далёких планетах стала реальностью.

На второй строчке — аудиокнига Стивена Уокера «Первый: Новая история Гагарина и космической гонки», повествующая о соперничестве между США и СССР за право быть первой страной, отправившей человека в космос.

В тройку лидеров также вошла книга «Голубая точка. Космическое будущее человечества» выдающегося популяризатора космической науки Карла Сагана. Замыкают топ-5 текстовые версии книг Стивена Уокера и Криса Хэдфилда соответственно.

Литрес также фиксирует рост спроса на книги по астрономии и на нон-фикшн-литературу о космосе в целом. За последний месяц выручка с продажи книг по астрономии увеличилась на 20%, а о космосе — на 15% в сравнении с аналогичным периодом месяцем ранее.

