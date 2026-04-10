Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

День космонавтики: интерес к космической фантастике вырос на 31%

By T1
141
научная фантастика

В преддверии Дня космонавтики книжный сервис «КИОН Строки» проанализировал, как меняется интерес пользователей к космической фантастике. Исследование показало, что в период с 9 марта по 9 апреля 2026 года потребление книг этого направления выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом в феврале-марте 2026. Лидером рейтинга стала «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, а в число самых востребованных произведений также вошли «Дети Дюны» Фрэнка Герберта и «Задача трех тел» Лю Цысиня.

Первое место среди самых популярных книг о космосе заняла «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова — один из ключевых романов отечественной научной фантастики. На второй строчке «Дети Дюны» Фрэнка Герберта — продолжение знаменитой саги о власти, судьбе и устройстве мира, — а третье место заняла «Задача трех тел» Лю Цысиня, привлекшая читателей сочетанием научных идей, напряженного сюжета и размышлений о контакте с внеземной цивилизацией. 

В пятерку лидеров также вошли «Час Быка» Ивана Ефремова — философский роман о будущем, социальных моделях и цене прогресса, — и «Джамп. Звезды — холодные игрушки. Звездная Тень» Сергея Лукьяненко, объединяющий сразу несколько произведений автора о космосе, выборе, свободе и столкновении человека с иными мирами.

Среди самых популярных авторов в сегменте космической фантастики первое место занял Фрэнк Герберт. В топ-5 также вошли Сергей Лукьяненко, Лю Цысинь, Иван Ефремов и Джеймс Кори. 

