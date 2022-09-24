ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ «НОВЫЙ СЕЗОН»

YНа курорте «Роза Хутор» завершился фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Впервые крупнейшие российские онлайн-кинотеатры START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, ИВИ, More.tv/Wink сами выбрали и представили новейшие сериалы и фильмы, премьеры которых состоятся на стримингах в новом сезоне. В этом году все участники, гости и зрители фестиваля участвовали в голосовании за представленные в программе проекты: после каждого показа можно было оценить фильмы и сериалы в специальной онлайн-форме и приложении «Нового сезона».

По результатам голосования были определены победители в нескольких номинациях.

Анна Слю вручила награду в номинации «Герой «Нового сезона». Финалистами в номинации были:

Данила Козловский, «13 Клиническая» (ИВИ);

Степан Девонин, «Алиса не может ждать» (START);

Глеб Калюжный, «Чёрная весна» (START).

Победителем в номинации «Герой «Нового сезона» стал Данила Козловский.

Павел Чинарев вручил награду в номинации «Героиня «Нового сезона». Финалистками в номинации были объявлены:

Паулина Андреева, «13 Клиническая» (ИВИ);

Лиза Ищенко, «Алиса не может ждать» (START);

Марьяна Спивак, «Мать моего сына» (KION).

Победительницей стала Лиза Ищенко.

Владимир Хотиненко вручил награду в номинации «Самый ожидаемый сериал». Финалистами в номинации были объявлены:

«13 Клиническая» (ИВИ);

«Алиса не может ждать» (START);

«Чёрная весна» (START).

Победителем стал сериал Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать».

Продюсер и директор фестиваля Полина Зуева вручила награду в номинации «Лучший фильм». Финалистами в номинации были объявлены:

«Далёкие близкие» (KION);

«Мать моего сына» (KION);

«Экспресс» (OKKO).

Победителем стал фильм Руслана Братова «Экспресс».

Члены Попечительского совета фестиваля «Новый сезон» — продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор more.tv Дмитрий Гранов, генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян, заместитель генерального директора Premier Макар Кожухов, генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин и директор по контенту бизнес-группы Яндекс Плюс Ольга Филипук — объявили победителя в номинации «Открытие «Нового сезона». Им стал режиссер Иван Соснин за фильм «Далекие близкие» (KION).

В финале церемонии Закрытия по решению Попечительского совета фестиваля был вручен специальный приз недавно ушедшему из жизни блистательному актеру Евгению Сытому, который сыграл свою последнюю роль в ленте «Далекие близкие». Артиста почтили минутой молчания. Режиссер Иван Соснин принял приз, вспомнил свою работу с актером и пообещал передать награду семье Евгения Сытого.

Помимо статуэток смотра победители в номинации «Лучший фильм» и «Лучший сериал» получили специальные призы от партнера фестиваля – оператора наружной рекламы «Восток-Медиа» – рекламные кампании по 15 млн. рублей для продвижения своих проектов в онлайн-прокате.

Фестиваль «Новый сезон» прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Фото – Фестиваль «Новый сезон»

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