«Комета» JONY и «Трава у дома» «Землян» — самые популярные космические треки

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. С тех пор ежегодно в этот день отмечается День космонавтики. Специально к этой дате «КИОН Музыка» собрала и проанализировала популярность песен, связанных с астрономической тематикой. Наибольшее число прослушиваний подобных песен за последние три года в период с января по март включительно зафиксировано в 2025 году (39%). Следом – 2026 год с 33% и 2024 год с 29%.

За первые три месяца текущего года самым востребованным синглом категории по количеству прослушиваний стал хит «Комета», записанный JONY. Культовый трек «Трава у дома» от «Землян» на втором месте, а за ним – «Смысловые Галлюцинации» и песня «Звёзды 3000». В шаге от тройки лидеров остановились Uma2rman и «Звёзды». Пятая строчка рейтинга отошла MIA BOYKA, исполнившей трек «Гагарин». За ней – вдохновляющая композиция от Найка Борзова под названием «Верхом на звезде», которая опередила Юлианну Караулову с синглом «Внеорбитные». «Гагарин, я вас любила» от «Ундервуд» на восьмой позиции. Вошли в топ-10 «Нежность» Майи Кристалинской и «Космонавты» группы «Моя Мишель».

Также «КИОН Музыка» выявила треки с самым большим процентом прироста прослушиваний с января по март 2026 года. Лидер – музыкальный бестселлер «Трава у дома» (+27%). На втором и третьем месте расположились «Нежность» (+26%) и «Внеорбитные» (+25%).

Московская область – самый «космический» регион. Именно у нее прослеживается самая высокая плотность прослушиваний на одного пользователя. Серебро досталось северной соседке – Ленинградской области. Бронза – у Якутии. За ней идет Самарская область. Замыкает топ-5 Иркутская область.